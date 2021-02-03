台南癮君子毒駕又縱火燒車 精神恍惚「有人要害我」

台南市25歲林姓男子今天凌晨零時涉吸毒後駕車載20歲陳姓友人外出，將車停在永華路一段2附近路口，在車內不慎引燃自備汽油，導致車輛失火，火勢並波及旁車，經消防人員滅火後，在現場周邊K他命1小包及車內發現毒品咖啡包9包，當場人贓俱獲，全案依違反毒品危害防制條例及公共危險罪移送台南地檢署偵辦。

台南市消防局救災救護指揮中心據報，台南市永華路一段巷弄內3日凌晨零時通報一起火燒車，車內付之一炬，冒出的火舌還延燒到路旁停靠的休旅車，而林姓駕駛及陳姓友人站在車旁，神情恍惚，警方到場後，對2人酒測，均無酒精反應，並在林身旁地上掉落毒咖啡包與K盤，質問兩人才坦承吸毒，及車子起火原因。

林表示，最近債務纏身，頻被追債心情很差，所以開著借來的小客車，載著友人外出散心。他擔心債主找上門對他不利，向友人表示車上備有玻璃瓶內裝汽油的汽油彈，而且還從玻璃瓶內倒出汽油到紙杯佐證。

未料，林倒汽油舉動令陳很緊張，林竟在車內點菸，不慎引燃火苗，火勢一發不可收拾，兩人趕緊下車，林後背一度著火，所幸陳徒手將火拍熄。