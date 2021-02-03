機車與高雄輕軌擦撞 高捷：釐清肇責後會求償

高雄輕軌今又發生擦撞事故，上午8點58分，輕軌列車從經貿園區站行往夢時代站方向時，一輛機車騎士疑似在非路口處違規右轉，闖入輕軌軌道，與輕軌列車發生擦撞，所幸人員均無大礙，列車9點10分恢復營運，後續相關責任釐清後，將向肇事者求償。

高雄捷運公司表示，上午8點58分，輕軌列車從經貿園區站行往夢時代站方向時，在非路口處，有機車騎士疑似違規右轉進入軌道，導致擦撞輕軌列車，騎士意識清醒、略有受傷，由救護車載往醫院檢查就醫，車上旅客均無受傷。

高雄捷運公司說，事發後，輕軌即清車並引導旅客前往夢時代站，由高捷公司安排轉搭其他接駁交通工具，現場於9點10分恢復正常營運，肇事原因由警方調查中。