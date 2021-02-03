快訊

洽談新冠國際疫苗廠不只已上市3家 另3家名單再曝光

2021年全球各大預言總整理：疫情何時停、災禍會來嗎？

影／1歲女嬰滾水紋身 媽崩潰：合格保母帶成這樣 我心都碎了

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一名1歲多女嬰，去年11月某日晚間，在一名合格的保母家中被滾燙的熱水燙傷，下巴、前胸、腹部、左前臂、左大腿遭二度灼傷，面積15%。女嬰的母親趕到醫院，卻發現保母搭計程車後來才送到，氣得大罵「怎麼沒有叫救護車？」控告保母業務過失致重傷，警方函送檢方偵辦。

女童媽媽今天說，她接獲保母說女童被熱水燙到的電話後，從台北下班搭公車趕回家，當時她人還在高速公路上，要她趕快送醫院急診室，才發現保母搭計程車也剛到，她衝上去抱緊女兒進去給醫生看，她打開女嬰包身上的毯子看，發現非常的嚴重，都是水泡，大聲喊「燙傷這麼嚴重怎麼沒有叫救護車？」，她難以接受。

「我真的心好痛，女兒整整哭了1個小時，這一幕我永遠不會忘記，整個心都碎了。」女嬰的媽媽泣訴說，她問保母到底怎麼發生的，保母先說是她在廚房燒水，沒有注意到女童在後面，就不小心就發生了。但後來保母又跟警員說，是女童自己用手碰到打翻水，在調解時保母又改口說泡茶不慎，說法變來變去。女童到板橋一家醫院治療後，外觀已好轉，但明顯留下疤痕。

基隆市政府社會處表示，一名居家托育人員因照顧疏忽致收托幼童燙傷，事情是發生在去年11月23日晚間，市府接獲居家托育服務中心通報，當下立即處理，請這名托育人員暫停提供居家托育服務。目前已進入司法程序，由檢警釐清責任調查。

市府協助女嬰家長保險理賠事宜，及提供媒合其他托育人員，托育人員與家長有2次透過調解委員會進行調解，但調解不成立。已發函再次告知調查期間，禁止這名托育人員提供居家托育服務，後續將依查調結果終止該托育人員與市府準公共化服務合作契約，並依居家式托育服務提供者登記及管理辦法規定進行後續處理。

「合格的保母怎麼帶成這樣，我不敢再找保母帶了」女嬰的媽媽先停下工作，現在自己帶小孩，她說，女兒當時在治療時受不了痛痛一直抓，讓她好心痛，她哭著向女兒說「你不要再抓自己了，你打媽媽用力一點」。

警方表示，目前全案已送基隆檢署偵辦調查。基隆地檢署則指出，目前已偵辦中。

女嬰滾水紋身，媽崩潰：合格保母帶成這樣心都碎了。記者游明煌／攝影
女嬰滾水紋身，媽崩潰：合格保母帶成這樣心都碎了。記者游明煌／攝影
女嬰滾水紋身，媽崩潰：合格保母帶成這樣心都碎了。記者游明煌／攝影
女嬰滾水紋身，媽崩潰：合格保母帶成這樣心都碎了。記者游明煌／攝影
女嬰滾水紋身，媽崩潰：合格保母帶成這樣心都碎了。記者游明煌／翻攝
女嬰滾水紋身，媽崩潰：合格保母帶成這樣心都碎了。記者游明煌／翻攝
女嬰滾水紋身，媽崩潰：合格保母帶成這樣心都碎了。記者游明煌／翻攝
女嬰滾水紋身，媽崩潰：合格保母帶成這樣心都碎了。記者游明煌／翻攝

保母 托育

延伸閱讀

女與前夫吵架3月女嬰暴斃 今解剖疑早產先天不良猝死

女嬰遭無照保母夫婿劇烈搖晃 昏迷急救10天雙眼失明

新生女嬰丟工廠大門一分鐘 未婚越南女移工遺棄不起訴

單親媽曾拒安置 3月女嬰猝死

相關新聞

林口發電廠旁漁港傳火警 10噸重漁船起火被燒得精光

新北市林口發電廠鄰近漁港今天凌晨4時許傳出船隻火警，一艘30多米長、10多噸重的台船1號漁船因不明原因起火燃燒，消防人員...

影／1歲女嬰滾水紋身 媽崩潰：合格保母帶成這樣 我心都碎了

基隆市一名1歲多女嬰，去年11月某日晚間，在一名合格的保母家中被滾燙的熱水燙傷，下巴、前胸、腹部、左前臂、左大腿遭二度灼...

詐騙集團「分2招騙」 北市家庭主婦35萬險飛了！

台北市家庭主婦劉姓女子上月26日中午接獲詐騙集團來電稱「妳中華電信帳單欠款，且銀行帳戶涉及跨國洗錢重大刑案，要證明妳的清...

影／讓國人安心過好年 徐國勇慰勉警察及移民單位

內政部長徐國勇3日上午分別至警政署航空警察局及移民署國境事務大隊等單位慰勉值勤人員，發給加菜金及同仁一個小紅包，提前向大...

鎮瀾宮過年人潮多 大甲警分局提供交通疏導圖

每年農曆年節有很多民眾選擇到廟宇走春祈福，台中大甲警分局轄區內大甲鎮瀾宮香火鼎盛，常被民眾擠得水洩不通，寸步難行，春節期...

消基會調查2成住警器非法販售有安全疑慮 籲消防署下架

近年消防署積極推動居家安裝住宅用火災警報器（住警器），可在火災發生初期，快速偵測到濃煙或高溫，會發出高分貝聲響提醒住戶有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。