影／1歲女嬰滾水紋身 媽崩潰：合格保母帶成這樣 我心都碎了

基隆市一名1歲多女嬰，去年11月某日晚間，在一名合格的保母家中被滾燙的熱水燙傷，下巴、前胸、腹部、左前臂、左大腿遭二度灼傷，面積15%。女嬰的母親趕到醫院，卻發現保母搭計程車後來才送到，氣得大罵「怎麼沒有叫救護車？」控告保母業務過失致重傷，警方函送檢方偵辦。

女童媽媽今天說，她接獲保母說女童被熱水燙到的電話後，從台北下班搭公車趕回家，當時她人還在高速公路上，要她趕快送醫院急診室，才發現保母搭計程車也剛到，她衝上去抱緊女兒進去給醫生看，她打開女嬰包身上的毯子看，發現非常的嚴重，都是水泡，大聲喊「燙傷這麼嚴重怎麼沒有叫救護車？」，她難以接受。

「我真的心好痛，女兒整整哭了1個小時，這一幕我永遠不會忘記，整個心都碎了。」女嬰的媽媽泣訴說，她問保母到底怎麼發生的，保母先說是她在廚房燒水，沒有注意到女童在後面，就不小心就發生了。但後來保母又跟警員說，是女童自己用手碰到打翻水，在調解時保母又改口說泡茶不慎，說法變來變去。女童到板橋一家醫院治療後，外觀已好轉，但明顯留下疤痕。

基隆市政府社會處表示，一名居家托育人員因照顧疏忽致收托幼童燙傷，事情是發生在去年11月23日晚間，市府接獲居家托育服務中心通報，當下立即處理，請這名托育人員暫停提供居家托育服務。目前已進入司法程序，由檢警釐清責任調查。

市府協助女嬰家長保險理賠事宜，及提供媒合其他托育人員，托育人員與家長有2次透過調解委員會進行調解，但調解不成立。已發函再次告知調查期間，禁止這名托育人員提供居家托育服務，後續將依查調結果終止該托育人員與市府準公共化服務合作契約，並依居家式托育服務提供者登記及管理辦法規定進行後續處理。

「合格的保母怎麼帶成這樣，我不敢再找保母帶了」女嬰的媽媽先停下工作，現在自己帶小孩，她說，女兒當時在治療時受不了痛痛一直抓，讓她好心痛，她哭著向女兒說「你不要再抓自己了，你打媽媽用力一點」。