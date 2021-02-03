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台南民眾抱怨路面品質差 工務局：6死車禍並非波浪路段

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台江大道周一深夜發生6人死亡的重大車禍。圖／本報資料照片
台江大道周一深夜發生6人死亡的重大車禍。圖／本報資料照片

台南安南區台江大道最近發生6人死亡的重大車禍，車禍原因家屬認為與路面不平也有關，網友則在網路上反應台江大道的路面品質真的不好，「這麼差的路質還能開快，不覺得顛也是很厲害」，但市府工務局表示，台江大道品質不佳的主要是安吉路以西，之前已有改善，會盡快再改善，但車禍發生地點是安吉路以東，並沒有路面顛簸的問題。

網友在臉書社團「台南爆料公社」上反應，台江大道的路面品質真的很差，就算時速開在速限50公里，車子還是會一直跳跳跳，有的網友贊同，認為路況真的不好，但也有網友反諷「都怪道路設計不良...是誰給他勇氣在視線不佳的晚上，不熟路況的平面道路上開到破百」、「希望6條人命能讓市府重視道路品質問題」

還有網友表示，台江大道平日有很多貨車超重行駛，導致路面經常被壓，「以前會波浪，現在好多了」。

市府工務局則表示，台江大道開闢，分別由交通部與營建署興建，以安吉路為界點，以西交通部辦理，96年完工後因土方含爐石膨脹問題，曾被居民叫做波浪路，並多次向市府陳情要求改善，經交通部改善後，交由台南市政府管理；近來仍有民眾反應道路不平問題，惟該路段目前正進行雨水箱涵工程，待完工後，工務局將進場改善道路。

安吉路以東，係由營建署於101年辦理設計施工，符合市區道路設計標準及相關行車安全性，並無如西段早期未改善前之波浪的路面問題。而發生車路的工路二路口，是在這一段，移交台南市政府管理後，工務局定期進行道路巡視及路面養管，近期並未曾接到有關道路不平的通知或陳情事件。昨天工務局人員也兩度到現場查看，橋樑和銜接的路面，並無落差，道路也順接無坑洞情形，交通局現場勘查，附近限速50公里，並有速限標誌。

台江 車禍

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