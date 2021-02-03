詐騙集團「分2招騙」 北市家庭主婦35萬險飛了！

台北市家庭主婦劉姓女子上月26日中午接獲詐騙集團來電稱「妳中華電信帳單欠款，且銀行帳戶涉及跨國洗錢重大刑案，要證明妳的清白，就匯款35萬到指定帳戶」，劉女因在電話中明確聽到轉接音，且又有假客服人員、假員警等人出現，不疑有他跑到郵局，欲解除15萬定存將部分金額拿來匯款，郵局人員察覺有異報案，松山分局中崙派出所警員蕭育宏、林敬儒到場，幫劉女保住存款。

警方到場發現劉女（41歲）自稱接獲中華電信客服來電指出，她有電信帳單欠款未繳，來電催收，她反問對方「是不是詐騙」，豈料對方將電話轉接假165專線假裝報案，此時電話又轉接到一名假警員，對方又稱「妳的銀行帳戶涉及跨國洗錢重大刑案」，若要證明妳的清白，就到銀行解除定存，解除方法是匯款35萬新台幣到指定帳戶」，接著又說「偵查不公開，不要告訴任何人」。

劉女說，她因明確聽到電話有轉接程序，又有客服人員、警員出現，不疑有他跑到郵局先解除15萬定存，打算將部分錢拿來匯給對方。警方一聽立刻告訴劉女「妳是中了假檢警的詐騙老梗」，再舉出相關案例，才讓劉女漸漸相信，最後劉女謝謝警方及郵局人員及時阻止。