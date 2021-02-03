快訊

洽談新冠國際疫苗廠不只已上市3家 另3家名單再曝光

2021年全球各大預言總整理：疫情何時停、災禍會來嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐騙集團「分2招騙」 北市家庭主婦35萬險飛了！

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市家庭主婦劉姓女子上月26日中午接獲詐騙集團來電稱「妳中華電信帳單欠款，且銀行帳戶涉及跨國洗錢重大刑案，要證明妳的清白，就匯款35萬到指定帳戶」，劉女因在電話中明確聽到轉接音，且又有假客服人員、假員警等人出現，不疑有他跑到郵局，欲解除15萬定存將部分金額拿來匯款，郵局人員察覺有異報案，松山分局中崙派出所警員蕭育宏、林敬儒到場，幫劉女保住存款。

警方到場發現劉女（41歲）自稱接獲中華電信客服來電指出，她有電信帳單欠款未繳，來電催收，她反問對方「是不是詐騙」，豈料對方將電話轉接假165專線假裝報案，此時電話又轉接到一名假警員，對方又稱「妳的銀行帳戶涉及跨國洗錢重大刑案」，若要證明妳的清白，就到銀行解除定存，解除方法是匯款35萬新台幣到指定帳戶」，接著又說「偵查不公開，不要告訴任何人」。

劉女說，她因明確聽到電話有轉接程序，又有客服人員、警員出現，不疑有他跑到郵局先解除15萬定存，打算將部分錢拿來匯給對方。警方一聽立刻告訴劉女「妳是中了假檢警的詐騙老梗」，再舉出相關案例，才讓劉女漸漸相信，最後劉女謝謝警方及郵局人員及時阻止。

松山分局呼籲，檢警不會透過電話要求比對帳戶、製作筆錄等行為，詐騙集團大多鎖定生活單純的退休人員、家庭主婦下手，故要特別小心「假檢警」詐騙手法，以免被騙上當，也提醒民眾若接獲可疑訊息、電話，務必撥打警政署165反詐騙諮詢專線查詢，以防止被騙。

劉女要郵局解除定存15萬，欲將部分金額先匯給詐騙集團，幸好警方及時到場阻止。記者蔡翼謙／翻攝
劉女要郵局解除定存15萬，欲將部分金額先匯給詐騙集團，幸好警方及時到場阻止。記者蔡翼謙／翻攝
松山分局中崙派出所警員蕭育宏（左）及林敬儒（右）趕到郵局幫劉女保住35萬存款。記者蔡翼謙／翻攝
松山分局中崙派出所警員蕭育宏（左）及林敬儒（右）趕到郵局幫劉女保住35萬存款。記者蔡翼謙／翻攝
劉女要郵局解除定存15萬，欲將部分金額先匯給詐騙集團，幸好警方及時到場阻止。記者蔡翼謙／翻攝
劉女要郵局解除定存15萬，欲將部分金額先匯給詐騙集團，幸好警方及時到場阻止。記者蔡翼謙／翻攝

詐騙集團 郵局 洗錢

延伸閱讀

北市大年初一至初三停收垃圾 開放33處限時收受點

士開砸8.38億標下北市安和路二段精華地 每坪約343萬元

歐洲刑警組織：詐騙集團出售偽造COVID陰性文件

台灣去年詐騙電話簡訊暴增 「+」開頭號碼要警覺

相關新聞

林口發電廠旁漁港傳火警 10噸重漁船起火被燒得精光

新北市林口發電廠鄰近漁港今天凌晨4時許傳出船隻火警，一艘30多米長、10多噸重的台船1號漁船因不明原因起火燃燒，消防人員...

影／1歲女嬰滾水紋身 媽崩潰：合格保母帶成這樣 我心都碎了

基隆市一名1歲多女嬰，去年11月某日晚間，在一名合格的保母家中被滾燙的熱水燙傷，下巴、前胸、腹部、左前臂、左大腿遭二度灼...

詐騙集團「分2招騙」 北市家庭主婦35萬險飛了！

台北市家庭主婦劉姓女子上月26日中午接獲詐騙集團來電稱「妳中華電信帳單欠款，且銀行帳戶涉及跨國洗錢重大刑案，要證明妳的清...

影／讓國人安心過好年 徐國勇慰勉警察及移民單位

內政部長徐國勇3日上午分別至警政署航空警察局及移民署國境事務大隊等單位慰勉值勤人員，發給加菜金及同仁一個小紅包，提前向大...

鎮瀾宮過年人潮多 大甲警分局提供交通疏導圖

每年農曆年節有很多民眾選擇到廟宇走春祈福，台中大甲警分局轄區內大甲鎮瀾宮香火鼎盛，常被民眾擠得水洩不通，寸步難行，春節期...

消基會調查2成住警器非法販售有安全疑慮 籲消防署下架

近年消防署積極推動居家安裝住宅用火災警報器（住警器），可在火災發生初期，快速偵測到濃煙或高溫，會發出高分貝聲響提醒住戶有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。