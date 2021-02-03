影／讓國人安心過好年 徐國勇慰勉警察及移民單位
內政部長徐國勇3日上午分別至警政署航空警察局及移民署國境事務大隊等單位慰勉值勤人員，發給加菜金及同仁一個小紅包，提前向大家賀年。徐國勇上午10時抵達航警局，局長林順家率領主管接待，接著轉往移民署國境事務大隊，大隊長陳建成皆同移民官陪同，徐國勇分別致贈兩個單位加菜金。
徐國勇前往桃園機場第2航廈國境大隊證照查驗櫃檯，以及航警局安檢線，致贈小紅包給值勤人員，希望大家堅守崗位，讓國人安心過好年。徐國勇指出，內政部警政署、消防署、移民署同仁非常辛苦，當民眾快樂過春節時，他們需堅守崗位，讓大家過一個快樂的春節，所以代表蔡英文總統及蘇貞昌院長表達對同仁的感謝之意，向同仁加油打氣。他表示，先前國外陸續發生非洲豬瘟、新冠肺炎等情況，國境線上的警政、移民單位對疫情的防治、邊境的管制等工作都做得非常好，希望大家持續努力。
徐國勇強調，農曆春節期間的治安及消防單位的勤務安排也沒有問題，3日晚間起展開「加強重要節日安全安全維護工作」，也就是以前所謂的「春安工作」，所有警察同仁及協助單位會全員出動，與社會大眾息息相關的交通及治安問題，春節期間大家常常碰到的竊盜、搶奪、毒品危害、詐騙等情況，相關單位都會加強防範與查緝，確保國家治安、交通順暢，讓社會大眾過個好年。
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