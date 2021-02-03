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惡房東向女房客伸魔爪脫褲性侵 辯稱女生自願
嘉義縣水上鄉何姓男子，去年9月在其位於水上鄉忠和村住處，強拉租屋女房客到房內性侵，受害女子由友人陪同報案，嘉義地檢署檢察官偵查終結，今天依強制性交罪嫌起訴。
起訴書指出，63歲何男將自宅房間出租給成年女子小美(化名)，去年9月8日下午，見小美在該處客廳休息，一時性起，竟強推小美至住處房間，繼而在房間內強行解開小美內衣、撫摸胸部，強迫小美脫下褲子後對小美性侵得逞。小美事後告知孫、張友人後，隔天由友人陪同報警處理。
檢警偵訊時，何矢口否認犯行，先在警詢中辯稱，是女方自願發生性關係，他沒有性侵害，只有摸對方下體、胸部，女方事後自行去洗身體；之後又辯稱，當時酒醉，甚麼都不知道，對於摸女方身體跟胸部覺得很抱歉。
檢方偵查後認定此為何男辯詞，依照小美指訴，及嘉義長庚醫院受理的性侵害驗傷診斷書，友人證述，依法起訴。
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