鎮瀾宮過年人潮多 大甲警分局提供交通疏導圖

每年農曆年節有很多民眾選擇到廟宇走春祈福，台中大甲警分局轄區內大甲鎮瀾宮香火鼎盛，常被民眾擠得水洩不通，寸步難行，春節期間人潮車流將同時湧向國道3號大甲交流道進入大甲市區，恐造成甲后路段交通嚴重擁塞及回堵，大甲警分局呼籲朝拜祈福民眾，多運用大眾交通工具，「大眾運輸拜媽祖 千里順風不塞車」，並配合做好防疫措施，警方也提出疏導圖供大家參考，包括大甲鎮瀾宮周邊管制措施、接駁車資訊等。

大甲分局表示，春節期間相關疏導措施：

為避免造成塞車困擾，呼籲民眾進入大甲市區多搭乘大眾運輸公共交通工具。

(一) 坐火車、拜媽祖、不塞車：

交通部鐵路局於春節期間加開南北雙向往、來大甲區區間車班次，鼓勵民眾將車輛停放臨近車站(以南臺中港、清水、沙鹿站；以北日南、苑裡、通宵站)，再搭乘區間車進入大甲站，下車沿蔣公路步行3-5分鐘即可到達鎮瀾宮。

(二) 搭公車、來參香、免堵車：

參香民眾請儘量搭乘公車，減少車流直接進入大甲市區，造成市區回堵。

(三)替代道路:

1、國道3號南下車輛請提前於苑裡交流道下，行駛省道台1線南下進入大甲區經國路，右轉新政路或大安港路，進入大甲體育場及其周邊道路停放；步行至鎮瀾宮約8分鐘(約0.8公里)。

2、國道3號北上及國道4號西行車輛請行經中港系統交流道後由國道4號清水端下匝道，轉臺1線北上進入大甲區中山路，右轉義和三街或左轉重義一路及重義二路路邊停車；步行至鎮瀾宮約8分鐘(約0.8公里)。

二、大甲鎮瀾宮周邊管制措施

往年前往大甲鎮瀾宮參拜民眾約有5萬多人，本次規劃行人徒步區管制汽車進入，以利民眾參拜，管制範圍如下:

(一)育德路以東、鎮政路以西、文武路以南、光明路以北、蔣公路段(中山路一段口至鎮政路口)，禁止汽車進入。(管制時間2月12日至2月16日8-20時)

(二)中山路一段-民生路以南，彈性管制禁止汽車往南進入中山路一段，彈性管制禁止汽車往南進入中山路一段。

(三)中山路一段-水源路以北、中山路一段-鎮瀾街以北、水源路-南陽街以北，禁止汽車進入(公車及接駁車除外)。(管制時間2月12日至2月16日10-18時)

三、建議停車地點

(一)美人山營區免費停車場：位於致用高級中學前，步行至鎮瀾宮

約15分鐘(1.2公里)。

(二)大甲體育場：位於經國路上，步行至鎮瀾宮約8分鐘(0.8公里)。

(三)重義一路、二路及義和三街路邊免費停車：位於經國路南端，步行至鎮瀾宮約8分鐘(0.8公里)。

四、接駁車資訊

(一)接駁時間：2/12（初一）至2/16（初五），每日9時至17時。

(二)接駁路線：美人山營區(接駁站)-甲東路-水源路-中山路一段(光明路統一超商旁-接駁點)-南陽街-水源路-甲東路-美人山營區。