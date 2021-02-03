消基會調查2成住警器非法販售有安全疑慮 籲消防署下架
近年消防署積極推動居家安裝住宅用火災警報器（住警器），可在火災發生初期，快速偵測到濃煙或高溫，會發出高分貝聲響提醒住戶有火災發生。但消基會針對市面販售的住警器進行調查試驗，發現2成住警器未獲認證機構認可，非法販售又有安全之慮。消防署應儘速下架、回收該等商品。
為了解市售住警器最關鍵的功能，消基會與財團法人消防安全中心基金會合作，依據內政部「住宅用火災警報器認可基準」進行標示、靈敏度及警示音3項調查試驗。消基會於去年5月間，於特力屋及電商平台（PChome購物中心、PChome商店街、露天拍賣、蝦皮）購買20件住警器樣品，進行檢測。
住警器應經認證機構認可後，始可在市面販售。消基會表示，20件樣品中，屬有經過核可機構認可的樣品，共有16件；未經認可的則有4件，不合格比例高達2成，為非法販售的商品。
消基會指出，住警器未經認可機構認可即進行販售，影響消費者權益，主管單位應儘速查察，以確保消費者權益。依消防法規定，可處銷售或設置人員新台幣2萬元以上10萬元以下罰鍰；其陳列經勸導改善仍不改善者，處其陳列人員新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。
另有5件樣品之標示不符合「住宅用火災警報器認可基準」中規範的標示內容，其中1件為經認可樣品，卻未標示製造日期或批號，但並未有相關罰則。
靈敏度試驗部分，有3件不符合「住宅用火災警報器認可基準」的規範，已有安全之慮。消基會表示，這3件都是未經認可的商品，其標示也有多項不符合規定，消防署應儘速下架、回收該商品。至於警示音量，20件樣品均符合規範。
消基會表示，民眾選購住警器應購買經認可機構貼有認可圖標的產品。目前國內認可機構有2家，包括財團法人消防安全中心基金會及財團法人中華民國消防技術顧問基金會。安裝時除了參考住警器的安裝說明書以外，建議也要參考內政部消防署網站住警器安裝相關資訊，以發揮住警器最佳警示功能。
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