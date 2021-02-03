消基會調查2成住警器非法販售有安全疑慮 籲消防署下架

近年消防署積極推動居家安裝住宅用火災警報器（住警器），可在火災發生初期，快速偵測到濃煙或高溫，會發出高分貝聲響提醒住戶有火災發生。但消基會針對市面販售的住警器進行調查試驗，發現2成住警器未獲認證機構認可，非法販售又有安全之慮。消防署應儘速下架、回收該等商品。

為了解市售住警器最關鍵的功能，消基會與財團法人消防安全中心基金會合作，依據內政部「住宅用火災警報器認可基準」進行標示、靈敏度及警示音3項調查試驗。消基會於去年5月間，於特力屋及電商平台（PChome購物中心、PChome商店街、露天拍賣、蝦皮）購買20件住警器樣品，進行檢測。

住警器應經認證機構認可後，始可在市面販售。消基會表示，20件樣品中，屬有經過核可機構認可的樣品，共有16件；未經認可的則有4件，不合格比例高達2成，為非法販售的商品。

消基會指出，住警器未經認可機構認可即進行販售，影響消費者權益，主管單位應儘速查察，以確保消費者權益。依消防法規定，可處銷售或設置人員新台幣2萬元以上10萬元以下罰鍰；其陳列經勸導改善仍不改善者，處其陳列人員新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。

另有5件樣品之標示不符合「住宅用火災警報器認可基準」中規範的標示內容，其中1件為經認可樣品，卻未標示製造日期或批號，但並未有相關罰則。

靈敏度試驗部分，有3件不符合「住宅用火災警報器認可基準」的規範，已有安全之慮。消基會表示，這3件都是未經認可的商品，其標示也有多項不符合規定，消防署應儘速下架、回收該商品。至於警示音量，20件樣品均符合規範。