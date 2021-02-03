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混凝土車追撞致轎車遭二大車夾擊！車體變形駕駛無生命跡象

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一輛轎車今天停在台中市清水區中清路要待轉時，疑似前方有車，被後方一輛混凝土車追撞，再撞到前方拖板車，轎車被二輛大車夾擊，巨大撞擊力，造成轎車嚴重擠壓變形，駕駛受困，被救出時已無生命跡象，送醫急救中，肇事原因警方調查中。

台中市消防局今天上午9點多，清水區中清路八段過三民路往清水方向有車禍，派遣清水分隊出動消防車3輛、救護車1輛、消防人員12名，由清水分隊分隊長柯維耘帶隊前往搶救。

消防隊員到場發現，轎車50歲男駕駛受困車內、無生命徵象，現場是混凝土車撞擊一輛轎車，再推撞前方拖板車，造成轎車變形夾於兩車之中，男性駕駛受困在內、意識不清，消防人員使用破壞器材進行車禍救助，送童綜合醫院急救。

清水警分局表示，林男今天開預拌混泥土車，沿中清路七段靠近三民路口往清水方向行駛，追撞同向轎車，張男開的轎車再推撞前方的拖板車，張男頭、胸受傷送梧棲童綜合醫院急救，另二車駕駛無受傷，駕駛均無酒精反應，警方呼籲用路人行駛道路上，務必減速慢行，警方將在該路段加強測照取締超載及交通稽查，以避免重大交通事故發生。

台中市清水區今天發生追撞車禍。記者游振昇／翻攝
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台中市清水區今天發生追撞車禍。記者游振昇／翻攝
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台中市清水區今天發生追撞車禍。記者游振昇／翻攝
台中市清水區今天發生追撞車禍。記者游振昇／翻攝

車禍 台中市

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