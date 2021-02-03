混凝土車追撞致轎車遭二大車夾擊！車體變形駕駛無生命跡象

一輛轎車今天停在台中市清水區中清路要待轉時，疑似前方有車，被後方一輛混凝土車追撞，再撞到前方拖板車，轎車被二輛大車夾擊，巨大撞擊力，造成轎車嚴重擠壓變形，駕駛受困，被救出時已無生命跡象，送醫急救中，肇事原因警方調查中。

台中市消防局今天上午9點多，清水區中清路八段過三民路往清水方向有車禍，派遣清水分隊出動消防車3輛、救護車1輛、消防人員12名，由清水分隊分隊長柯維耘帶隊前往搶救。

消防隊員到場發現，轎車50歲男駕駛受困車內、無生命徵象，現場是混凝土車撞擊一輛轎車，再推撞前方拖板車，造成轎車變形夾於兩車之中，男性駕駛受困在內、意識不清，消防人員使用破壞器材進行車禍救助，送童綜合醫院急救。