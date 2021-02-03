一探屏南最壯麗卡悠峰瀑布 夫妻導航變迷航陷泥地

位於屏東縣獅子鄉的卡悠峰瀑布，高約40公尺，是屏南地區最雄偉壯麗的瀑布；一對郭姓中年夫妻昨天下午開休旅車前往訪勝，因對路況不熟開啟車用導航，不料誤入山區產業道路，由於山路崎嶇天色漸暗，欲迴轉時，休旅陷入芒果園泥地進退不得，報警求助，但警車到場也拖不動，最後請熱心民眾開來挖士機協助才脫困。

獅子鄉卡悠峰瀑布又稱內獅瀑布，枋山鄉的閩南人則稱其為「大門坑」，又名大門坑瀑布，排灣族語叫做「爪哩丟」，指懸崖之意；鄉公所於近年整修連接道路及步道、設置導覽牌，一般轎車可駛抵瀑布停車場；瀑布是枋山溪上游阿士文溪的源頭，在冬季豐水期特別壯觀，但路況不佳。

枋寮警分局內獅派出所副所長郭良雄、警員黃俊強接獲求助電話後，依報案人描述地點展開搜尋，在獅子鄉內獅段山區產業道路發現人車，但車輛深陷泥地進退不得，一般車輛無法拖離，隨即通知當地熱心的宋姓男子，駕駛中型挖土機到場協助脫困，郭姓夫婦對警方和熱心民眾及時救援感謝萬分。