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一探屏南最壯麗卡悠峰瀑布 夫妻導航變迷航陷泥地
位於屏東縣獅子鄉的卡悠峰瀑布，高約40公尺，是屏南地區最雄偉壯麗的瀑布；一對郭姓中年夫妻昨天下午開休旅車前往訪勝，因對路況不熟開啟車用導航，不料誤入山區產業道路，由於山路崎嶇天色漸暗，欲迴轉時，休旅陷入芒果園泥地進退不得，報警求助，但警車到場也拖不動，最後請熱心民眾開來挖士機協助才脫困。
獅子鄉卡悠峰瀑布又稱內獅瀑布，枋山鄉的閩南人則稱其為「大門坑」，又名大門坑瀑布，排灣族語叫做「爪哩丟」，指懸崖之意；鄉公所於近年整修連接道路及步道、設置導覽牌，一般轎車可駛抵瀑布停車場；瀑布是枋山溪上游阿士文溪的源頭，在冬季豐水期特別壯觀，但路況不佳。
枋寮警分局內獅派出所副所長郭良雄、警員黃俊強接獲求助電話後，依報案人描述地點展開搜尋，在獅子鄉內獅段山區產業道路發現人車，但車輛深陷泥地進退不得，一般車輛無法拖離，隨即通知當地熱心的宋姓男子，駕駛中型挖土機到場協助脫困，郭姓夫婦對警方和熱心民眾及時救援感謝萬分。
警方表示，前進卡悠峯瀑布，從屏鵝公路台1線枋山鄉枋山村向左轉，沿著枋山溪畔產業道路進入，經過枋山觀光農園後繼續前行，約2公里處有一座橋，向右是往南迴鐵路的中央隧道及枋野車站，向左沿阿士文溪而上，穿過南迴鐵路的橋下，再行約1公里有停車場，路況不佳，最好駕駛高底盤車輛。
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