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影／塑膠廠大火還在燒！ 嘉義市霧茫茫空品紅色警戒

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義市青年街塑膠射出工廠，今天清晨4時許發生火警，廠房內易燃物、塑膠燃燒出濃濃有毒黑煙，濃煙竄高百公尺外都看得到，嘉義市空品極差，AQI指標達152紅色提醒，現場火勢已控制，現場沒有人員受傷、受困，起火原因仍待調查。

嘉市消防局表示，清晨4時45分接獲報案，青年街121號塑膠射出廠房發生火警，到場時廠商已經全面燃燒，廠房內塑膠原料燒出了難聞的氣體、濃濃黑煙，加上廠房內雜物太多、內部悶燒，增加消防員救火困難，現場只有1名顧工廠的吳姓老翁已順利離開，沒有人受傷、受困。

嘉義市消防局局長蘇耀星表示，大火位置在舊全聯賣場後方，燃燒廠房超過800平方公尺，廠房倒塌後內部原料半成品不斷燃燒，已調派2台挖土機到場，挖出開口才能向廠內灌救，目前火勢已經控制。

蘇耀星指出，外勤今天全面停休，分二班輪流打火，因工廠坍塌後，壓在下方塑膠原料 不斷的悶燒、再延燒，初步研判可能要到下午才能夠撲滅。

大火燃燒不斷冒出濃煙，嘉義市目前空氣品質AQI已超過152，為紅色提醒，對所有族群不健康。

嘉義市今天上午空品指標AQI 指標達到紅色提醒。記者卜敏正／翻攝
嘉義市今天上午空品指標AQI 指標達到紅色提醒。記者卜敏正／翻攝
嘉義市青年街塑膠工廠，今天清晨 不明原因發生大火。記者卜敏正／翻攝
嘉義市青年街塑膠工廠，今天清晨 不明原因發生大火。記者卜敏正／翻攝
嘉義市青年街塑膠工廠，今天清晨不明原因發生大火。記者卜敏正／攝影
嘉義市青年街塑膠工廠，今天清晨不明原因發生大火。記者卜敏正／攝影
嘉義市青年街塑膠工廠，今天清晨 不明原因發生大火。記者卜敏正／攝影
嘉義市青年街塑膠工廠，今天清晨 不明原因發生大火。記者卜敏正／攝影

嘉義 大火

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