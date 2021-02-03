影／風浪強勁 船筏受困苗栗龍鳳港堤防邊 2人獲救

一艘漁筏昨天下午在苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港因風浪大疑似擱淺在堤防邊的消波塊上，海巡人員發現後立即展開救援，與民眾合力將黃姓船主和一名船員救上岸，獲救2人的手腳受到擦傷，由消防局救護人員包紮後返家，並無大礙。

海巡署中部分署第三岸巡隊指出，昨天下午2點多龍鳳安檢所人員執行勤務時，發現漁港北堤岸際有船筏疑似受困海堤邊，當時黃姓船主原本要漁船移至港內停放，但現場風力達5至6級、陣風8級，風勢強勁，大浪強烈拍打船身，船筏也持續往岸際靠近，值班人員立即運用智慧型港監系統協助掌握船筏狀況。

因海象持續不佳，船上人員已有安全顧慮，龍鳳安檢所長江政哲與備勤人員立即拋擲救生衣給船上人員穿著，並協助將2人拉上岸，黃姓船主和船員經檢視手腳有些擦傷，由竹南消防分隊協助簡易包紮後自行返家休養。