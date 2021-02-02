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失智老婦半夜出門 警護送回家嚇壞看護

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市橋頭區85歲蔡姓老婦疑似有失智情況，1月25日凌晨趁外籍看護熟睡，自行開門想從橋頭中崎里走回距離8公里遠、位於岡山石螺潭的娘家，員警騎巡邏車經過時發現蔡婦，協助敲打沿路住家大門，直到蔡婦突然想起自己住附近，順利回家。

員警表示，當時已凌晨1時許，他們在路上巡邏，卻看到蔡婦左手掛著禦寒衣物，在馬路上不斷來回行走，因此攔下蔡婦，詢問這麼晚了她要去哪裡，但蔡婦只稱她要去岡山石螺潭，再根據蔡婦體力，研判她應是剛出門不久，便挨家挨戶沿路敲打門窗，但因已深夜無人回應。

直到蔡婦突然表示，自己住中崎，好像要往前走，員警陪著蔡婦再往前走了10多分鐘後，蔡婦手指左邊一棟住家，員警上前查看，發現該戶大門沒鎖，便向內呼喊「有人在嗎？」這時一名看護應門，看到蔡婦驚呼，阿嬤你怎麼跑出去！

員警離開前提醒看護，記得隨時將大門上鎖，平時也可在蔡婦隨身物品上寫上她的基本資料及緊急連絡人電話號碼，或至區公所申請愛心手鍊，也可至電信行申請付費GPS定位服務，以防走失危險。

高雄市橋頭區一名蔡姓老婦日前趁看護熟睡獨自出門，員警巡邏發現協助返家。記者陳玫伶／翻攝
高雄市橋頭區一名蔡姓老婦日前趁看護熟睡獨自出門，員警巡邏發現協助返家。記者陳玫伶／翻攝
高雄市橋頭區一名蔡姓老婦日前趁看護熟睡獨自出門，員警巡邏發現協助返家。記者陳玫伶／翻攝
高雄市橋頭區一名蔡姓老婦日前趁看護熟睡獨自出門，員警巡邏發現協助返家。記者陳玫伶／翻攝

阿嬤 高雄市

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