失智老婦半夜出門 警護送回家嚇壞看護
高雄市橋頭區85歲蔡姓老婦疑似有失智情況，1月25日凌晨趁外籍看護熟睡，自行開門想從橋頭中崎里走回距離8公里遠、位於岡山石螺潭的娘家，員警騎巡邏車經過時發現蔡婦，協助敲打沿路住家大門，直到蔡婦突然想起自己住附近，順利回家。
員警表示，當時已凌晨1時許，他們在路上巡邏，卻看到蔡婦左手掛著禦寒衣物，在馬路上不斷來回行走，因此攔下蔡婦，詢問這麼晚了她要去哪裡，但蔡婦只稱她要去岡山石螺潭，再根據蔡婦體力，研判她應是剛出門不久，便挨家挨戶沿路敲打門窗，但因已深夜無人回應。
直到蔡婦突然表示，自己住中崎，好像要往前走，員警陪著蔡婦再往前走了10多分鐘後，蔡婦手指左邊一棟住家，員警上前查看，發現該戶大門沒鎖，便向內呼喊「有人在嗎？」這時一名看護應門，看到蔡婦驚呼，阿嬤你怎麼跑出去！
員警離開前提醒看護，記得隨時將大門上鎖，平時也可在蔡婦隨身物品上寫上她的基本資料及緊急連絡人電話號碼，或至區公所申請愛心手鍊，也可至電信行申請付費GPS定位服務，以防走失危險。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言