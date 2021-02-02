失智老婦半夜出門 警護送回家嚇壞看護

高雄市橋頭區85歲蔡姓老婦疑似有失智情況，1月25日凌晨趁外籍看護熟睡，自行開門想從橋頭中崎里走回距離8公里遠、位於岡山石螺潭的娘家，員警騎巡邏車經過時發現蔡婦，協助敲打沿路住家大門，直到蔡婦突然想起自己住附近，順利回家。

員警表示，當時已凌晨1時許，他們在路上巡邏，卻看到蔡婦左手掛著禦寒衣物，在馬路上不斷來回行走，因此攔下蔡婦，詢問這麼晚了她要去哪裡，但蔡婦只稱她要去岡山石螺潭，再根據蔡婦體力，研判她應是剛出門不久，便挨家挨戶沿路敲打門窗，但因已深夜無人回應。

直到蔡婦突然表示，自己住中崎，好像要往前走，員警陪著蔡婦再往前走了10多分鐘後，蔡婦手指左邊一棟住家，員警上前查看，發現該戶大門沒鎖，便向內呼喊「有人在嗎？」這時一名看護應門，看到蔡婦驚呼，阿嬤你怎麼跑出去！