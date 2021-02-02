影／中華電信工人台74撞前車 被車主打頭忍住不提告
今天下午2時許，台74線快速道路近東山路匝道處傳出一起行車糾紛，一名中華電信的工程人員遭另名男子出拳攻擊頭部，過程被後方車輛拍攝下來，上傳臉書社團，還留言「74快速道路格鬥」。據查，雙方是因要下匝道時，中華電信工程人員疑未注意追撞前車，前車駕駛理論時才氣得出拳，警方到場時，雙方都未告知此情節，警方事後看到網友爆料才得知，後續也將出拳的柯姓男子，依違反社維法送辦。
據查，劉姓男子（63歲）是中華電信的工程人員，今天下午駕駛工程車行經台74線往潭子方向，在東山路匝道附近，因未注意車前狀況，撞上前方由柯姓男子（47歲）駕駛的轎車，柯下車理論時，氣得出拳打人，全被後面行經該處的駕駛拍下，上傳臉書社團「爆廢公社」。
台中市第五警局交通分隊獲報到場後，劉、柯二人都無陳述被毆、毆人的情節，員警僅依無人受傷的交通事故禁行現場測繪，未料後來有網友爆料後，警方才再詢問二人，不過被打的劉姓男子向警方表示，不願提告傷害，但打人的柯姓男子在快速道路上打人，被認定違反社會秩序維護法，依法函辦。
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