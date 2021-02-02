金門玉璽酒成詐騙新招 警提醒民眾別被當肥牛宰

金酒公司的牛年玉璽酒昨起開賣，由於目前僅有4千名幸運兒可以購買，數量有限，每盒售價1萬6800元，傳出轉手收購價已喊到4萬元以上，如今卻也成為詐騙集團的「詐騙花招」，金城警分局表示，近日發現的詐騙方式，多是假冒金門知名特產店，對有意出售或購買「玉璽酒」民眾進行詐騙，提醒民眾多加注意，以防不小心落入陷阱。

金門酒廠每逢歲末年初推出台灣限定版生肖玉璽酒，自2015年起至今已經發表羊、猴、雞、狗、豬、鼠年6款生肖玉璽酒，年年引發搶購熱潮；今年限量的「金牛犇騰玉璽酒」，則改變銷售方式，從總數6千瓶中，保留4千瓶，在1月20日舉辦公開抽籤儀式，從符合資格的11萬6021人中抽出幸運的4千人，中籤率3.4％。

這款「十二生肖玉璽酒」，因為製作精美、限量發行，兼具收藏性及增值性，不少民眾都想要收藏。依據菸酒管理法第30條規定，不得在網路上販賣或是轉讓酒類，違者可處1至5萬元罰鍰。有不少民眾為規避這項規定，在臉書社群中以「分享交流」名義進行買賣，於網路社群求購或販售文章更高達上百篇。而自從「牛年玉璽酒」公告出產後，各地已開始發現有不少民眾因購買玉璽酒遭到詐騙的案例。

金城警分局表示，近日發現的詐騙方式，主要在臉書中以假帳號、假照片，或假冒金門知名特產店名義，對有意出售或購買「玉璽酒」之民眾進行詐騙，甚至還會修圖將網路虛擬帳號貼在實體存摺上，讓民眾一不注意就落入陷阱。