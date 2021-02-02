疑似放鞭炮惹的禍？金門頂林路香菇園傳火警財損20多萬

金門最近天乾物燥，幾乎是每日一火警！位於金寧鄉頂林路上的1處香菇園，今天下午發生火警，由於冬北季風強勁，火勢一發不可收拾，現場3座溫室棚架當場付之一炬，消防局共出動6車15人急赴現場搶救，花了20分鐘，就將火勢撲滅，業者預估，財物損失約新台幣20萬元。

金門消防局表示，今天下午16時21分，消防局勤務指揮中心接獲民眾來電表示，頂林路上的香菇園發生火警，指揮中心立即派遣金寧、金城、金沙等分隊，總計6車15人到現場灌救，第一大隊大隊長陳國瑋親赴現場指揮搶救，現場火勢於16時40分控制，後續實施殘火處理，於17時08分將火勢完全撲滅。

據了解，該處香菇園位於頂林路鄰近古寧新莊，東北季風強勁，消防人員到達現場後積極周界防護，並採取速戰速決的方式，以防止延燒擴大，在火勢撲滅後並積極進行殘火處理，以防止死灰復燃；但因為香菇園內有很多木屑、太空包等易燃物，現場仍有3間香菇園遭燒燬，總燃燒面積連同附近雜草約1500平方公尺。

蘇姓業者透露，她跟兒子原本在溫室棚架內採收香菇，疑似聽到放鞭炮的聲音，她的兒子衝出來看，就發現有2座棚架燒起來，現場香菇包都變成黑炭，讓她看了很心痛。