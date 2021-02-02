影／東港漁船出海討生活 機艙失火船去人平安

海巡署第8巡防區指揮部今天上午接獲東港漁業電台通報，東港籍1艘漁船在屏東縣枋寮外4浬處海域，機艙不明原因失火，船上有航長和船員2人，情況危急，請求派艇救援；恆春海巡隊出動2艘巡防艇馳援，因火勢猛烈，船上2人不久棄船跳海逃生，由附近作業漁船救起載返鹽埔漁港，2人均無傷，沉船海域也未發現油汙外洩。

恆春海巡隊說，2艘巡防艇抵達通報海域時，發現漁船持續燃燒中，加上風勢助燃，火勢猛烈逐漸加大，隨即展開滅火行動，將火勢壓制後，仍有濃煙竄出，巡防艇持續在旁戒護，但經風勢助長，載浮載沉的漁船不久又復燃，巡防艇除現場警戒並持續噴水滅火。