快訊

部桃轉院病患肺炎死亡 指揮中心說話了

部桃轉院病患「肺炎死亡」 家屬悲：靈位不敢在家放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／東港漁船出海討生活 機艙失火船去人平安

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

海巡署第8巡防區指揮部今天上午接獲東港漁業電台通報，東港籍1艘漁船在屏東縣枋寮外4浬處海域，機艙不明原因失火，船上有航長和船員2人，情況危急，請求派艇救援；恆春海巡隊出動2艘巡防艇馳援，因火勢猛烈，船上2人不久棄船跳海逃生，由附近作業漁船救起載返鹽埔漁港，2人均無傷，沉船海域也未發現油汙外洩。

恆春海巡隊說，2艘巡防艇抵達通報海域時，發現漁船持續燃燒中，加上風勢助燃，火勢猛烈逐漸加大，隨即展開滅火行動，將火勢壓制後，仍有濃煙竄出，巡防艇持續在旁戒護，但經風勢助長，載浮載沉的漁船不久又復燃，巡防艇除現場警戒並持續噴水滅火。

恆春海巡隊說，因船身燒燬嚴重進水沉沒，巡防艇在現場戒護蒐證，未發現油汙外洩，並通報南部航務中心發布航行佈告、漁業電台廣播通知航行漁船避讓，並完成海難事故蒐證調查後函送航漁政主管機關；船長表示，航行時機艙內不明原因突然起火，趕緊拿船上滅火器緊急滅火，因風勢助長火勢，只好棄船跳海逃生。

屏東東港籍1艘漁船今天上午在屏東縣枋寮外4浬處海域不明原因失火，海巡隊出動巡防艇馳援，因火勢猛烈，船上2人不久棄船跳海逃生。記者潘欣中／翻攝
屏東東港籍1艘漁船今天上午在屏東縣枋寮外4浬處海域不明原因失火，海巡隊出動巡防艇馳援，因火勢猛烈，船上2人不久棄船跳海逃生。記者潘欣中／翻攝
屏東東港籍1艘漁船今天上午在屏東縣枋寮外4浬處海域不明原因失火，海巡隊出動巡防艇馳援，因火勢猛烈，船上2人不久棄船跳海逃生。記者潘欣中／翻攝
屏東東港籍1艘漁船今天上午在屏東縣枋寮外4浬處海域不明原因失火，海巡隊出動巡防艇馳援，因火勢猛烈，船上2人不久棄船跳海逃生。記者潘欣中／翻攝
屏東東港籍1艘漁船今天上午在屏東縣枋寮外4浬處海域不明原因失火，海巡隊出動巡防艇馳援，因火勢猛烈，船上2人不久棄船跳海逃生。記者潘欣中／翻攝
屏東東港籍1艘漁船今天上午在屏東縣枋寮外4浬處海域不明原因失火，海巡隊出動巡防艇馳援，因火勢猛烈，船上2人不久棄船跳海逃生。記者潘欣中／翻攝

海巡署 東港

延伸閱讀

廣角鏡／彰化鹿港回收場失火 濃煙蔽天地

疑似電線短路...羅馬尼亞醫院失火 4名新冠肺炎病患遇難

疏解屏東小琉球春運人潮 航港局規畫分流鹽琉線

搭乘只需十元！屏東潮州、東港小黃公車明天開跑

相關新聞

撞死童星「糖糖」 廂型車男辯煞車失靈未被採納

曾是童星「糖糖」的蔡亞臻，去年10月18日乘坐丈夫的摩托車在新北市新莊區停等紅燈時，突遭後方廂型車追撞，結果丈夫被撞飛，...

影／驚險一瞬！汽車半層樓停車格墜下 騎士險遭殃

24歲何姓男子近日在住家大樓地下機械式停車場，正準備將用來代步的機車停進機車格，身旁一輛汽車缺突然向前滑動，從上至下墜落...

影／嘉義縣大車駕駛超車不慎 六旬婦家門前遭撞身亡

嘉義縣民雄鄉通往嘉義市的要道台林街昨天下午5時發生一起死亡車禍，一名61歲施姓婦人返家途中與一輛曳引車發生擦撞，向左彈飛...

影／東港漁船出海討生活 機艙失火船去人平安

海巡署第8巡防區指揮部今天上午接獲東港漁業電台通報，東港籍1艘漁船在屏東縣枋寮外4浬處海域，機艙不明原因失火，船上有航長...

影／快速道路變格鬥場？擦撞竟被KO 阿伯無助抱頭

74快速道路今天(2日 )下午2點多，發生一起2車小擦撞事故。一輛自小客車被中華電信工程車擦撞車尾，但自小客車駕駛一下車...

「被太太告很丟臉」拒輔導 家暴者最後變成家庭救世主

雲林縣衛生局表示，60%家庭暴力可藉由家暴團體輔導或治療重建家庭關係。但如未有相關資源介入，嚴重恐演變自殺案件，後果難設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。