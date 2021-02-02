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影／快速道路變格鬥場？擦撞竟被KO 阿伯無助抱頭

聯合報 / 記者陳筠青／即時報導

74快速道路今天(2日 )下午2點多，發生一起2車小擦撞事故。一輛自小客車被中華電信工程車擦撞車尾，但自小客車駕駛一下車，就直接朝中華電信員工揮拳，影片中只見這名中華電信員工抱著頭、無助的站著被揍。揮拳男子發現後面有人在拍攝，還特地上前質問：「我被撞，你在錄什麼？」

影片被PO上臉書社團「爆料公社」，也引發網友熱議：「是不是看人家好欺負啊？」、「車禍也是賠償而已，有必要動手嗎？」、「修車保險會賠！被告傷害賠好幾萬。」、「這當然要告，車損跟傷害是兩回事！」、「是因為看人打吧？對方如果是年輕人或者刺龍刺鳳的，看還敢如此囂張嗎？」、「攻擊頭部屬於加重傷害，驗傷提告刑事＋民事賠償。」、「撞屁股大條？還是刑事傷害大條？」

74快速道路今天(2日 )下午2點多，發生一起2車小擦撞事故。一輛自小客車被中華電信工程車擦撞車尾，但自小客車駕駛一下車，就直接朝中華電信員工揮拳。圖／翻攝臉書「爆料公社」
74快速道路今天(2日 )下午2點多，發生一起2車小擦撞事故。一輛自小客車被中華電信工程車擦撞車尾，但自小客車駕駛一下車，就直接朝中華電信員工揮拳。圖／翻攝臉書「爆料公社」

爆料公社 事故

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