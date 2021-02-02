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嘉義林班地燒3天 直升機出動23架次灌救

中央社 / 嘉義縣2日電

嘉義林管處位於番路鄉林班地前天發生火警，搶救人員攀爬陡峭山坡滅火，出動直升機23架次灌救；今天中午氣溫升高火勢再起，已連續燃燒3天，林管處希望晚間能控制火勢。

嘉義縣番路鄉台18線（阿里山公路）54K處林班地，1月31日發生山林火警，至今已燃燒3天。

嘉義林區管理處林政課技士郭珆㚬表示，林管處商請空中勤務總隊出動2架直升機協助灌救，至今天下午3時為止，共出動23架次至火場灑水。

另外，林管處也調派觸口、奮起湖工作站等36名人員前往滅火，原本預計今天上午可以控制火勢，但中午嘉義山區太陽高照氣溫升高，火勢再起，

郭珆㚬表示，火場地形陡峭，搶救人員帶著背負式水袋、火拍、鏟子等滅火器材，以攀爬方式至火場滅火。同時商請嘉義縣消防局調派消防車支援水源，並以小貨車載運水箱接駁水源灌救。

郭珆㚬指出，目前燃燒面積控制在0.5公頃，火場多為竹林及草生地，沒有珍貴林木，高山夜晚氣溫低，火勢不易延燒，希望今晚能控制火勢。

嘉義林管處副處長李定忠指出，火場地形陡峭，人煙罕至，起火原因待調查釐清。

嘉義 直升機

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