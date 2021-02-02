「被太太告很丟臉」拒輔導 家暴者最後變成家庭救世主
雲林縣衛生局表示，60%家庭暴力可藉由家暴團體輔導或治療重建家庭關係。但如未有相關資源介入，嚴重恐演變自殺案件，後果難設想；40歲陳先生多年來是雙親和外籍太太間的「夾心餅乾」，更常因孩子管教問題和太太起衝突，不知如何是好的他靠酒精解愁，但也因此成了催化暴力的因素，經認知教育團體多次輔導，不但阻止家暴變成悲劇事件，陳先生也成了家庭關係修復關鍵人。
陳先生因為長年困在雙親和太太之間，不知道怎麼解決問題，認為靠酒精就能忘卻煩憂，久而久之變成酗酒，情緒也愈積越滿，有次酒後忍不住對太太言語辱罵，甚至出現身體拉扯，衝突情況更日漸增加，太太最終無法忍受報了警並聲請保護令。
陳先生被家事法庭裁定須接受認知輔導教育團體12次課程，起初「覺得被太太告、很丟臉也很委屈」抗拒上課，到課後甚至還頻頻喊冤，直呼「自己才是家庭的受害者」，更認為應該是太太來上課。
臨床心理師林原賢說，加害人透過從團體裡、同儕間可學習建設性處理方式，發覺自己有能力處理問題，而非只有暴力或衝突選項，此外也能增加對法律的認知，不讓傷害擴大，也阻止悲劇事件發生。
陳先生發現，在團體課程中有其他成員願意傾聽，加上有專業臨床心理師引導正確方向，「不知道上課還能交朋友」心靈獲得安慰，心情也更開闊，更有正能量思考如何解決問題，「現在家人都聽我的方式相處」陳先生笑說，自己現在是家庭關係潤滑劑，和每位成員都能有效溝通，很有成就感。
衛生局表示，社政單位除協助、保護被害人，加害人的心理狀態更是案件演化的關鍵，因此10多年前開始依家事法庭保護令裁處、強制家暴加害人執行處遇計畫，透過心理衛生、追蹤輔導改善家暴再犯率，近三年來成效顯著，獲SNQ國家品質標章「家暴加害人處遇」及「自殺防治」雙認證。
衛生局統計，雲林縣前年自殺通報案件併家暴個案有256人，自殺原因以憂鬱傾向為多，其次是家庭成員問題及感情因素，且多數被害人和加害人發生家暴後仍會同住，因此需依加害人需求提供戒癮、精神治療、親職教育或認知教育輔導，加上延長關懷期程並提高訪視頻率，隨時視個案現況進行追蹤管理，多管齊下才能提高處遇成效。
而為降低自殺率，雲林縣20鄉鎮市衛生所皆設有心理諮商據點，強化民眾心理健康促進基礎資源，民眾可先行撥打電話至各地方衛生所預約，相關駐點時程可在「雲林縣社區心理衛生中心」網站查詢。
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