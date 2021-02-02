快訊

翁山蘇姬下落何方？緬甸軍人政變後的「政壇大清洗」

趙少康返國民黨選主席 馬英九回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

撞死童星「糖糖」 廂型車男辯煞車失靈未被採納

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

曾是童星「糖糖」的蔡亞臻，去年10月18日乘坐丈夫的摩托車在新北市新莊區停等紅燈時，突遭後方廂型車追撞，結果丈夫被撞飛，自己被捲入車底拖行，不幸慘死輪下；駕駛廂型車的李姓男子供稱是煞車失靈，經新北地檢署調查後，今天被依過失致死罪起訴。

本名蔡亞臻的糖糖曾在老牌食品「豐年果糖」出演而爆紅，也曾與謝祖武合作，出演「又見郵差來按鈴」、「郵差總是按對鈴」等連續劇，在台灣紅極一時，成年後逐漸淡出演藝圈。

起訴指出，蔡亞臻當時與丈夫是停在新莊區化成路與五工一路口，未料李男的廂型車沒有煞車，直接撞上2人，她也因此被捲入車底，拖行逾20公尺。蔡女不幸當場死亡，其丈夫也有骨盆骨折、骨盆腔出血等傷勢，事故還波及一名藍姓機車騎士右側手腳擦挫傷。

事發後，李男經警方調查無酒駕情形。他第一時間供稱是煞車失靈，但警方調查，事發當時煞車燈根本沒亮，研判他是誤將油門當煞車猛踩才會釀禍；檢方調查，事發當天天氣晴朗，能見度佳，地面也無濕滑或凹凸不平情形，而且李男在發生事故之前，其廂型車在其他路口均能正常停等紅燈，最後認定他是未依規定停等紅燈，又疏於注意前方道路狀況，才會釀禍。

左為蔡亞臻童星時期的照片。 圖／聯合報系資料照片
左為蔡亞臻童星時期的照片。 圖／聯合報系資料照片

事故 新北

延伸閱讀

廣角鏡／廂型車「犁田」

影／苑裡新復里車禍 廂型車翻落田

吳念軒逗小童星像騷擾 嚴正嵐母愛噴發「我會打他」

台中向上路長下坡又事故！聯結車疑煞車失靈追撞2車

相關新聞

影／嘉義縣大車駕駛超車不慎 六旬婦家門前遭撞身亡

嘉義縣民雄鄉通往嘉義市的要道台林街昨天下午5時發生一起死亡車禍，一名61歲施姓婦人返家途中與一輛曳引車發生擦撞，向左彈飛...

北市大同最易車禍路口去年73人受傷 8路口過年加強取締

台北市大同區去年共發生2萬1801件重大交通違規案件，大同分局統計最易肇事路口為鄭州、西寧北路口，該路口去年共發生83件...

撞死童星「糖糖」 廂型車男辯煞車失靈未被採納

曾是童星「糖糖」的蔡亞臻，去年10月18日乘坐丈夫的摩托車在新北市新莊區停等紅燈時，突遭後方廂型車追撞，結果丈夫被撞飛，...

影／驚險一瞬！汽車半層樓停車格墜下 騎士險遭殃

24歲何姓男子近日在住家大樓地下機械式停車場，正準備將用來代步的機車停進機車格，身旁一輛汽車缺突然向前滑動，從上至下墜落...

台東休旅車打滑失控撞擊民宅及汽機車 4人輕傷送醫

台東市更生路今天下午1點多發生休旅車疑失控衝撞民宅事故，並波及2輛停放路邊的汽車及9輛機車，造成4名人員輕傷送醫。經酒測...

影／台版「野蠻女友」街頭上演 扯髮抓頭狂賞男50耳光

台版「野蠻女友」！上周日（1月31日）凌晨3時許，一對情侶在彰化市陳稜路發生激烈爭吵，驚動附近住戶，以為是有人鬧事滋事，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。