撞死童星「糖糖」 廂型車男辯煞車失靈未被採納

曾是童星「糖糖」的蔡亞臻，去年10月18日乘坐丈夫的摩托車在新北市新莊區停等紅燈時，突遭後方廂型車追撞，結果丈夫被撞飛，自己被捲入車底拖行，不幸慘死輪下；駕駛廂型車的李姓男子供稱是煞車失靈，經新北地檢署調查後，今天被依過失致死罪起訴。

本名蔡亞臻的糖糖曾在老牌食品「豐年果糖」出演而爆紅，也曾與謝祖武合作，出演「又見郵差來按鈴」、「郵差總是按對鈴」等連續劇，在台灣紅極一時，成年後逐漸淡出演藝圈。

起訴指出，蔡亞臻當時與丈夫是停在新莊區化成路與五工一路口，未料李男的廂型車沒有煞車，直接撞上2人，她也因此被捲入車底，拖行逾20公尺。蔡女不幸當場死亡，其丈夫也有骨盆骨折、骨盆腔出血等傷勢，事故還波及一名藍姓機車騎士右側手腳擦挫傷。