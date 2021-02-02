影／驚險一瞬！汽車半層樓停車格墜下 騎士險遭殃

24歲何姓男子近日在住家大樓地下機械式停車場，正準備將用來代步的機車停進機車格，身旁一輛汽車缺突然向前滑動，從上至下墜落，直接砸中何男機車，墜落車主聽見聲響立刻回頭，才發現愛車差點釀出人命，急忙上前查看，所幸何男未受傷，事後不提告，後續雙方交由保險公司處理。

警方調查，家住台北市萬華區東園街一棟大樓的何男，1月31日下午1時許騎機車進入大樓地下機械停車場，恰好43歲李姓男子正將汽車停入機械式停車格，何男則在一旁等待李男將車輛停好。

李男將車輛停妥後，並未等待車輛上升至定位就離開，反倒是何男看著李男車輛緩緩上升，才牽著機車要停車；未料李男疑似沒拉手煞車，升到半層樓高的汽車一到定位，就突然往前滑行，直接從上而下砸向何男，車頭重重落地，將何男機車砸毀，幸好何男機警躲避，才未遭殃。