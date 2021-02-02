台東休旅車打滑失控撞擊民宅及汽機車 4人輕傷送醫

台東市更生路今天下午1點多發生休旅車疑失控衝撞民宅事故，並波及2輛停放路邊的汽車及9輛機車，造成4名人員輕傷送醫。經酒測肇事駕駛，酒測值為零，肇事原因警方正進一步釐清。

這起意外發生在下午1點多，一輛銀色休旅車從卑南往台東市區行經更生路與中興路口前，疑似打滑失控，直接連撞進2間民宅，強大撞擊力道還波及另外2輛汽車和9輛機車，3名路人及1名遭波及的汽車駕駛受到輕傷。

警消據報趕抵現場，4名傷患所幸都只是輕傷，送往醫院治療，至於肇事休旅車上包括駕駛在內共6名乘客，則毫髮無傷沒有大礙。警方當場對駕駛酒測，酒測值為零。