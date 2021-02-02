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台東休旅車打滑失控撞擊民宅及汽機車 4人輕傷送醫
台東市更生路今天下午1點多發生休旅車疑失控衝撞民宅事故，並波及2輛停放路邊的汽車及9輛機車，造成4名人員輕傷送醫。經酒測肇事駕駛，酒測值為零，肇事原因警方正進一步釐清。
這起意外發生在下午1點多，一輛銀色休旅車從卑南往台東市區行經更生路與中興路口前，疑似打滑失控，直接連撞進2間民宅，強大撞擊力道還波及另外2輛汽車和9輛機車，3名路人及1名遭波及的汽車駕駛受到輕傷。
警消據報趕抵現場，4名傷患所幸都只是輕傷，送往醫院治療，至於肇事休旅車上包括駕駛在內共6名乘客，則毫髮無傷沒有大礙。警方當場對駕駛酒測，酒測值為零。
肇事駕駛向警方供稱，他們來台東租遊玩，欲前往市區吃東西時，車輛不明原因打滑失控，就撞到對向車道旁的住家。而遭撞的汽車女駕駛還一頭霧水，直說「才剛進車子還沒發動，就莫名其妙被撞」。
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