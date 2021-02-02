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影／嘉義縣大車駕駛超車不慎 六旬婦家門前遭撞身亡
嘉義縣民雄鄉通往嘉義市的要道台林街昨天下午5時發生一起死亡車禍，一名61歲施姓婦人返家途中與一輛曳引車發生擦撞，向左彈飛路中央，遭曳引車右後輪重壓，當場失去呼吸心跳，送醫仍宣告不治，警方目前依過失致死罪嫌偵辦。
駕駛曳引車的53歲梁姓男子供稱，當時正卸完貨準備回公司，在台林街加油站旁遇到施婦騎機車，疑似趕時間選擇從梁婦左方抄車，「知道旁邊有車」，卻因距離沒有掌控好，擦撞機車，施婦當場倒臥路中，梁姓駕駛及時煞車，沒有輾過去，但仍右後輪仍些許壓到婦人身軀。
施姓婦人倒臥路中，有戴安全帽，雖無重大外傷，但全身多處擦傷，警消獲報趕往現場研判有血胸情形，緊急送往嘉義基督教醫院，經急救仍宣告不治。
據了解61歲施姓婦人是名家庭主婦，與丈夫女兒同住民雄，當時買完菜準備從嘉義市回到民雄，離家不到100公尺，事發當下施婦親姊第一時間趕往現場，痛哭不止；梁姓曳引車司機酒測值為0，案發後懊悔不已，仍遭檢警依過失致死罪送辦。
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