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北市大同最易車禍路口去年73人受傷 8路口過年加強取締
台北市大同區去年共發生2萬1801件重大交通違規案件，大同分局統計最易肇事路口為鄭州、西寧北路口，該路口去年共發生83件車禍，有73人受傷，大同分局指出，今年過年期間將在轄內前8名易肇事路口加強取締，呼籲民眾遵守交通規則。
大同分局指出，轄內去年最易肇事路口為鄭州、西寧北路口，再者為延平北、民權西路口，第3為承德、民權西路口，第4為重慶北、民權西路口，第5為承德、長安西路口。
經統計，鄭州、西寧北路口去年共發生86件車禍，有73人受傷，前3名肇事原因為左轉彎未先駛入內車道、闖紅燈及行人違規。
大同分局指出，去年一整年大同區取締的闖紅燈、不依號誌指示行駛、未依規定轉彎、迴轉及逆向行駛、超速等重大交通違規案件，包括2萬1801件。
大同分局表示，將在春節連續假期間針對轄內易肇事路口規畫警力，加強取締違規，呼籲民眾勿貪圖一時方便，除面臨罰鍰，還造成不可逆遺憾。
大同分局表示，加強交通取締的路口包括鄭州、西寧北路口；延平北、民權西路口；承德、民權西路口；重慶北、民權西路口；承德、長安西路口；承德、民族西路口；重慶北、民權西路口；承德、長安西路口。
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