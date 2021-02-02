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台版「野蠻女友」街頭上演 扯髮抓頭狂賞男50耳光

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

台版「野蠻女友」！上周日（1月31日）凌晨3時許，一對情侶在彰化市陳稜路發生激烈爭吵，驚動附近住戶，以為是有人鬧事滋事，從監視器察看，發現一名女子狂打、怒罵男友，不僅甩耳光甩了約50下，還扯髮及用膝攻擊男友下體，持續達10多分鐘，住戶怕出人命，趕緊報案，警方出動快手部隊共7名警力趕到，雙方都不提告訴，兩人各走各的路離去。

據了解，這對情侶來自台南，女大於男，女子姓陳（34歲）、男子姓涂（30歲），男子因工作來彰化，就住在兩人吵架地點的一家飯店，兩人因故發生爭吵，男子未接電話，女方追來彰化市，當街在陳稜路打了起來，女子的狠勁，尤其令人印象深刻，而男子則一再挨打，偶而才迴避，十分狼狽， 過程被住戶監視器錄了下來。

依監視器顯示，上月31日凌晨2時50分許，女方開車找上來，男友彷彿很不安地在陳稜路等待，這時女方先停車在路中，一下車就對著涂男狂罵，還左右開弓賞涂男耳光，不聽涂男解釋，陳女一點也不留情，「呸呸拍拍 」巴掌聲不絕於耳，涂男眼鏡幾乎被打飛，叫罵聲及巴掌聲驚醒睡夢中的住戶。

有住戶推窗一看，發現陳女不僅打男友耳光，還抓他的頭髮、扭住脖子，還用膝蓋頂他下體，男友被打不還手，還一再閃避，估計陳女甩了男友至少50下耳光，男友一度躲到騎樓，還被揪出來再打，這時，陳女還從地上抄起一塊磚頭，作勢往男友頭上砸下去。

這名住戶原以為只是在看一場台版「野蠻女友」好戲，直到女友拿起磚頭後，怕出人命，趕緊打110報案，指稱有人打架滋事，警方立即出動打擊部隊，共有三輛警車7名員警到場。不過，當時，兩人已未再有打罵動作。

員警到場後，才發現這只是情侣當街打罵，且兩人也停止打罵，即勸告他們有話好好講，不要吵到住家安寧，在簡單訊問後，兩人都不提告訴，兩人各自離去。

監視器 情侶

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