竹市紫絲帶警官郭有軒機警救出受虐兒 林智堅當面致謝

全台唯二獲「紫絲帶獎」肯定的新竹市警察局家防官郭有軒曾助一對小姊妹脫離家暴父親的陰影，又因特別留意「夜半民眾報案鄰居哭聲」案件，成功救出不只一位隱藏在社區裡的受虐兒；市長林智堅今當面向郭有軒致謝，感謝他的付出與用心。

林智堅表示，感謝郭有軒以人溺己溺精神，把需要幫助的家庭當成家人，讓弱勢者多了一個依靠；他也責成警察局、社會處，跨局處持續保持密切聯繫，連結體制內外資源，全力為孩子打造社會安全網。

「半夜哭聲可能是最後求救！」郭有軒說，警局每早都會查看前晚的報案紀錄，他特別留意半夜通報的哭聲，印象最深案例是某次民眾在凌晨3點報案鄰居有哭聲，但警方到場時哭聲已停，報案人也不知確切住家。他直覺有異，再次打電話向報案者詢問哭聲約莫年紀、性別，當得知是一名男童後，立即到現場打探消息。

郭有軒說，報案地是一個集合式出租大樓，住戶複雜，警衛、街訪鄰居協助下，才找到可能的住家。他和社工家訪時，清晰可見幼童母親手部有許多自殘刀痕，幼童也有明顯外傷，經查才知，幼童母親有情緒控管問題，另一名小孩也早已被安置在其他縣市。警察局與社會處安置該名幼童，至今已藉此救援不只一位受暴孩童。

郭有軒從事家防官多年，他說，曾有一對小姊妹總在母親外出工作時被酒癮父親暴力毆打，母親曾在深夜帶姊妹赴警局求救，在做家暴紀錄時，他問姊妹「痛不痛」，對方還童言童語說，「用佩佩豬娃娃擋住拳頭就不痛了」，讓他很鼻酸。

郭有軒認為，很多重大家暴案件中過世、重大傷害受虐兒，與其事後究責，倒不如從頭就開始預防，有了類似經驗，他也拉高層級處理每件家暴案件，更留意半夜擾民案件，也與社會處、社工保持密切聯繫，讓資源都能在第一時間協助受暴家庭。