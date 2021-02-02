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台灣去年詐騙電話簡訊暴增 「+」開頭號碼要警覺

中央社 / 台北2日電

陌生來電辨識軟體Whoscall去年累積查詢辨識超過65億次陌生電話與簡訊，今天發布2020年度報告指出，全球詐騙數量年增190%創新高，而且去年台灣詐騙電話與簡訊量爆增488%，跨境詐騙成首要威脅。

去年3月起，全球疫情迅速蔓延造成恐慌，讓詐騙集團有機可趁。根據Whoscall的統計，2020年已阻擋超過2.8億次詐騙電話與簡訊，較2019年成長190%，創下歷年最高紀錄，且簡訊詐騙占成長量的8成。

根據Whoscall分析，詐騙簡訊成本低、到達率高，短時間已成為詐騙集團的常態手法。由於詐騙簡訊多帶有高風險連結，若民眾不慎點選連結後，可能會連接至仿造社群平台、銀行機構的假網頁，誘騙民眾輸入自己的帳號與密碼等個人資料。此外，手機也可能會直接遭受到木馬病毒侵襲，使民眾的手機成為散播詐騙簡訊的工具。

在詐騙簡訊類型中，台灣常見的「包裹到貨」詐騙簡訊也同為日本、美國等國最常見詐騙手段。近期引起國內關注的「銀行假綁定」詐騙簡訊，則是以仿造網頁誘使民眾輸入信用卡與帳戶資料而進行盜款。

儘管台灣防疫有成，詐騙集團攻勢依舊猛烈。2020年Whoscall在台灣阻擋超過1400萬次詐騙電話與簡訊，年增488%，創歷年新高，其中以跨境詐騙為主要威脅。回顧2020年，台灣共受到2次大量跨境詐騙電話攻擊，分別來自突尼西亞與諾魯。

Whoscall軟體與AI數據技術研發總監李彥儒表示，詐騙集團常將機房設在電信法規較為寬鬆的境外地區，或利用VoIP網路電話進行號碼變造，針對國內民眾進行詐騙，讓有關單位難以追緝。這些境外或變造受限於台灣電信法規，來電時都會顯示「+」為開頭的號碼，民眾都需要特別留意。

跨境詐騙簡訊也對台灣造成嚴重影響。Whoscall指出，自去年7月起，台灣面臨連續3波來自日本的詐騙簡訊攻勢，起因為日本大量民眾不慎點選簡訊內的高風險連結，導致手機中毒而淪為詐騙集團傳送詐騙簡訊的工具，讓台灣許多民眾收到來自「+81（日本國碼）」的包裹詐騙簡訊。

此外，Whoscall以號碼資料庫中用戶查詢次數為基準，首次整理「陌生電話查詢辨識排行榜」。2020年Whoscall每位台灣用戶平均查詢辨識797.4次陌生電話，其中包含517.8次一般商用電話、274.8次推銷電話及4.8次詐騙電話。

值得注意的是，因疫情使得民眾減少外出飲食，間接推升美食外送相關電話查詢辨識量，躋身Whoscall新興類別榜首。根據Whoscall號碼資料庫統計，台灣美食外送相關的號碼資料數已累積達3萬7478筆，2020年度查詢辨識量高達846萬次，在2年內急速成長321%。

Whoscall分析2020年台灣詐騙電話習性，平日的詐騙發生率較假日高出近8成。時間以白天上午9時至下午6時的詐騙發生率高於晚上，並在上午11時至12時達到最高峰。Whoscall分析，此型態與詐騙集團常冒名政府機關、銀行等單位誘騙民眾轉帳、解除分期付款有關，因此詐騙電話來電熱門時段多與上班時間相符，藉此降低民眾疑心。

台灣2020年詐騙電話與簡訊量爆增488%，跨境詐騙成首要威脅。 示意圖／ingimage
台灣2020年詐騙電話與簡訊量爆增488%，跨境詐騙成首要威脅。 示意圖／ingimage

詐騙集團 Whoscall

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