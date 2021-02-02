快訊

趙少康返國民黨選主席 馬英九回應了！

賣笑氣還供水果口味調味劑 新北警逮2嫌送裁罰

中央社 / 新北2日電

新北市警方聯合環保局加強溯源追查笑氣，近日在新莊區某倉庫內起獲鋼瓶83支，陳姓、羅姓2嫌還提供各種水果口味調味劑給顧客，警訊後移送主管機關裁罰，最重可處30萬元罰鍰。

行政院環保署自去年10月30日起將笑氣公告為關注化學物質，新北市警察局及環保局針對不當使用笑氣案件共組專案小組進行聯合稽查，至今已查獲違規使用及販賣笑氣案件19件33人。

新北市刑事警察大隊今天表示，近來發現有不法業者在網路或社群媒體上販售笑氣，經專案小組過濾並分析資料，鎖定陳姓及羅姓男子在大台北地區，以車輛載運笑氣前往汽車旅館等不特定地點。

專案小組日前循線掌握兩人以新莊區一處工業區倉庫為據點，稽查後發現倉庫內堆放大量已裝填待出貨以及使用完畢鋼瓶，清點後計有83支，並在現場查扣大批氣球、轉接噴嘴及各種水果口味的調味劑，在販賣笑氣時一併提供給購買者「提味」。

警方表示，陳男、羅男2人被依違反「毒性及關注化學物質管理法」相關規定，交由環保局進行調查，最重將可處新台幣30萬元罰鍰。

新北市刑大表示，笑氣在常溫下無色、無味，會容易讓人不自覺吸食過量，嚴重者將產生低血壓、呼吸困難、胸悶、幻聽、意識不清、昏厥等症狀，甚至有生命危險，除吸食、販賣笑氣行為將依法處罰。

若有致人於死或受重傷，最重將可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，並得併科1000萬元以下罰金。警方將持續與環保局共同追查不法笑氣源頭加以稽查開罰，杜絕境內笑氣不當使用及貯存場所。

延伸閱讀

10種口味雞翅！頂呱呱「雞翅食研所」一次能爽嗑100支

新北動物之家首度結合書法 邀名師獻技一字書

新北中和烘爐地命案 2男陳屍車內疑輕生

新北禁止浮具釣魚 林佳龍肯定其出發點但必須依法行政

相關新聞

影／台版「野蠻女友」街頭上演 扯髮抓頭狂賞男50耳光

台版「野蠻女友」！上周日（1月31日）凌晨3時許，一對情侶在彰化市陳稜路發生激烈爭吵，驚動附近住戶，以為是有人鬧事滋事，...

影／手煞車疑似沒拉好...轎車滑落 男子險壓成肉餅

有網友在臉書社團「爆廢1公社」分享一段影片，可見萬華一名男子牽著機車在一旁等待機械車位停好，等一切定位後才牽著機車往前移...

竹市紫絲帶警官郭有軒機警救出受虐兒 林智堅當面致謝

全台唯二獲「紫絲帶獎」肯定的新竹市警察局家防官郭有軒曾助一對小姊妹脫離家暴父親的陰影，又因特別留意「夜半民眾報案鄰居哭聲...

住警器響得及時！高雄上午民宅火警 母帶2男童逃出火場

高雄左營區義民巷今天上午9點多時發生火警，一棟2層樓民宅疑似2樓內的床鋪、衣櫃起火，火舌快速延燒，幸好當時在屋內的吳姓女...

自閉少年流浪淡水4小時迷途4公里 幸好警方出手

新北市淡水地區上周有1名17歲自閉症少年走失了，家長苦找一個多小時仍無著落，只好報警求助。淡水警方受理之後，將少年的照片...

接黑社會來電綁架女兒 焦急老爸險被騙300萬元

又見綁架家人詐騙老梗！桃園八德警分局昨天獲報，1名顧姓男子準備在銀行領取300萬元稱要交付贖款，原來是接獲自稱黑社會人士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。