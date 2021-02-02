住警器響得及時！高雄上午民宅火警 母帶2男童逃出火場
高雄左營區義民巷今天上午9點多時發生火警，一棟2層樓民宅疑似2樓內的床鋪、衣櫃起火，火舌快速延燒，幸好當時在屋內的吳姓女子一聽到住警器響，就帶著2名男童快速逃離，後續消防隊到場滅火，無人傷亡。
據了解，今天上午9點45分左右，位於左營舊城內的義民巷上某處民宅傳火警，消防局獲報後出動13車43人到場，在消防員佈水線灌救前，屋內的吳女（31歲）在第一時間聽到住警器警報，立即帶著分別7歲、9歲的男童從2樓逃到1樓，由消防救護員給氧，經檢傷後無大礙。
由於這棟民宅的木造橫樑屋頂，與隔壁3戶頂樓相連，屋內2樓火場面積約20平方公尺，幸好在消防員及時灑水灌救後未延燒。初步判斷，起火點在屋內的床鋪、衣櫃，起火原因有待消防局火調科釐清。
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