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自閉少年流浪淡水4小時迷途4公里 幸好警方出手

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水地區上周有1名17歲自閉症少年走失了，家長苦找一個多小時仍無著落，只好報警求助。淡水警方受理之後，將少年的照片貼到警分局的LINE公務群組請各派出所協助，2個多小時之後順利尋獲，平安健康。

少年是在1月25日的下午4時30分左右私自從住家外出，母親發現之後到處尋找，直到天色漸晚，越來越擔心，晚間6時許報警求助。員警請家屬提供少年的照片，並上傳到淡水警分局的公務群組，請所有線上警力一起幫忙協尋，同時利用臉書地方社團貼文請民眾幫忙。

到了晚上8時許，水碓派出所警員謝欣余獲報淡水客運總站有迷途少年難以溝通、需要協助，謝欣余趕抵，試探性呼喊他的姓名，少年聽到自己的名字會有熱烈回應，最後確定就是在外迷失將近4公里的少年。

家屬趕抵達看見少年平安，終於鬆了一口氣，頻頻向警方致謝，感謝員警的細心協助，幫助他回家團聚。淡水警分局呼籲，家中孩童、長者應隨時注意他們的動向，不可輕易讓其離開視線，平時也應多多叮嚀倘若走失時能求助的管道，以免發生危險。

水碓派出所警員謝欣余（右一）細心查證，協助迷途少年和父母團聚。記者林昭彰／翻攝
水碓派出所警員謝欣余（右一）細心查證，協助迷途少年和父母團聚。記者林昭彰／翻攝
警方將迷途少年照片上傳公務群組，請各派出所同仁一起幫忙找人。記者林昭彰／翻攝
警方將迷途少年照片上傳公務群組，請各派出所同仁一起幫忙找人。記者林昭彰／翻攝

淡水

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