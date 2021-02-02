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接黑社會來電綁架女兒 焦急老爸險被騙300萬元

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導

又見綁架家人詐騙老梗！桃園八德警分局昨天獲報，1名顧姓男子準備在銀行領取300萬元稱要交付贖款，原來是接獲自稱黑社會人士來電表示押住寶貝女兒，要拿300萬元來才放人，顧男遲遲聯繫不到女兒，擔心真被壞人綁架，員警直覺是詐騙老梗，要顧男冷靜並協助找人，顧男女兒好好在工作並未遭綁，成功阻止顧遭詐騙集團詐騙。

八德警分局四維派出所警員曾偉誌與楊秀雯昨天早上9點在轄內巡邏，突然接獲派案稱疑有民眾遭詐騙，隨即趕往現場處理，1名顧姓男子神情慌張，拿著手機表示，接到不明電話稱其女兒被綁架了，要花300萬元才能贖回，對方還約定要在銀行面交拿錢。

顧姓男子說，自己聯繫不到女兒也慌了，擔心真的被黑社會押走，也不清楚女兒平時交友狀況，只知道對方叫他來介壽路上的銀行領錢，員警懷疑是遭詐騙集團詐騙，要顧男冷靜「不要照對方的話作」，顧才慢慢緩和下來，趕緊聯繫大女兒幫忙找人。

八德警方指出，顧男掛掉與詐騙集團的電話，員警隨後也陪同顧男到其女兒位於附近的工作地點，確認顧女工作如常未有異狀，根本沒有被綁架，成功阻止詐騙案件。

警方也強調，「假綁架真詐騙」是詐騙集團常用的老手法，起先謊稱被害人家屬因欠錢、糾紛等事由遭綁架，再假裝被打發出哭泣及呻吟聲，讓當事人信以為真且慌張害怕，對方更要求不可掛斷電話，並依指示領款交付後才肯放人；等當事人發覺時已掉入詐騙陷阱財去人空。警方提醒民眾如遇此類案件，請立即撥打165反詐騙專線諮詢。

桃園八德警分局昨天獲報，1名顧姓男子準備在銀行領取300萬元稱要交付贖款，原來是接獲自稱黑社會來電，對方表示押住寶貝女兒，要拿300萬元來才放人，員警直覺是詐騙老梗，成功阻止顧男遭詐騙集團詐騙。記者張裕珍／翻攝
桃園八德警分局昨天獲報，1名顧姓男子準備在銀行領取300萬元稱要交付贖款，原來是接獲自稱黑社會來電，對方表示押住寶貝女兒，要拿300萬元來才放人，員警直覺是詐騙老梗，成功阻止顧男遭詐騙集團詐騙。記者張裕珍／翻攝
桃園八德警分局昨天獲報，1名顧姓男子準備在銀行領取300萬元稱要交付贖款，原來是接獲自稱黑社會來電，對方表示押住寶貝女兒，要拿300萬元來才放人，員警直覺是詐騙老梗，成功阻止顧男遭詐騙集團詐騙。記者張裕珍／翻攝
桃園八德警分局昨天獲報，1名顧姓男子準備在銀行領取300萬元稱要交付贖款，原來是接獲自稱黑社會來電，對方表示押住寶貝女兒，要拿300萬元來才放人，員警直覺是詐騙老梗，成功阻止顧男遭詐騙集團詐騙。記者張裕珍／翻攝

詐騙集團 綁架

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