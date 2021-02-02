酒駕撞毀屏東九如某檳榔攤 車體陷入水溝駕駛僅受輕傷

屏東一名王姓男子（27歲），昨天清晨，酒後駕駛一輛黑色轎車，行經九如鄉黃金路時，自撞路邊電線桿，還撞毀路旁由鐵皮屋搭建的檳榔攤，隨後，車體陷入進水溝，所幸，王男意識清楚僅受輕傷，隨後送往醫院救治，經警方酒測，超過法定標準，警方將他依公共危險及過失傷害等罪移送。

這起事故，發生於昨天清晨5時許，王男酒後駕駛一輛黑色轎車，行經九如鄉黃金路時，自撞路邊電線桿，還撞毀路旁由鐵皮屋搭建的檳榔攤，隨後，車體陷入進水溝。

所幸撞擊當下，王男意識清楚，僅有頭部與肢體受輕傷，恰巧，原本5時開門的檳榔攤，當天比平常晚開店，才未造成更多傷亡。

警方獲報到場後，先將王男送醫，經治療並無生命大案，但警方對王施作酒測時發現酒測值超過法定標準，並將他依公共危險及過失傷害等罪移送，至於詳細故原因，以及責任歸屬，警方仍在依法調查。

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