快訊

上周才跟經濟部開會 世界先進副總劉啟光昨晚驟逝

獨／尾牙變調淪地獄 雞排妹淚揭超噁性騷擾真相

桃女與男友吵架喝悶酒 6樓頂腳懸空危警「即時救援」

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市觀音區30歲蔡姓女子最近與男友吵架，今天清晨在家喝酒後情緒低落，坐在公寓6樓圍牆哭泣，警方接獲蔡女友人報案趕抵，發現蔡女雙腳在圍牆懸空十分危險，員警安撫後將女子抱離圍牆邊，蔡女在友人陪同回家休息，幸好虛警一場，蔡女表示，自己情緒不佳，在家喝悶酒，一時想不開，感謝警方及時救援。

大園警方表示，蔡女心情不好在家喝酒，一時情緒失控，走到頂樓坐在圍牆邊雙腳懸空，她傳訊給友人訴苦，2名友人擔心蔡女危險報案，草漯所出動員警4人趕到救人第一，馬上從1樓跑上6樓救援，當時蔡女哭泣、雙腳懸空在外搖搖欲墜，十分危險。

員警擔心蔡女不慎墜落，先安撫她情緒、勸她不要移動，隨後一個箭步衝上前將女子抱離牆邊，有驚無險將人救下，蔡女2名友人到場後，蔡女仍在地上哭泣、情緒激動，在友人陪同回到住處休息。

蔡女在員警、友人安撫關懷下，心情慢慢平復，她表示，因與男友吵架心情不佳，一個人在家喝悶酒，一時喝太多、情緒低落想不開，才會做出這些舉動，「自己覺得不好意思」，會與男友再溝通，不會再做出脫序行為，也感謝警方及時救她。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

桃園市蔡姓女子與男友吵架心情鬱悶，喝悶酒後走到公寓6樓頂圍牆哭泣、，雙腳懸空危險，員警及時救援安撫，幸好虛驚一場。記者曾增勳／翻攝
桃園市蔡姓女子與男友吵架心情鬱悶，喝悶酒後走到公寓6樓頂圍牆哭泣、，雙腳懸空危險，員警及時救援安撫，幸好虛驚一場。記者曾增勳／翻攝
桃園市蔡姓女子與男友吵架心情鬱悶，喝悶酒後走到公寓6樓頂圍牆哭泣、，雙腳懸空危險，員警及時救援安撫，幸好虛驚一場。記者曾增勳／翻攝
桃園市蔡姓女子與男友吵架心情鬱悶，喝悶酒後走到公寓6樓頂圍牆哭泣、，雙腳懸空危險，員警及時救援安撫，幸好虛驚一場。記者曾增勳／翻攝

延伸閱讀

鞦韆盪太久惹爭議 身心障礙者失手揮到員警遭扳手上銬

影／新竹尖石再傳幼童異物梗塞意外 女童外婆機警成功搶救

夾娃娃機台主注意！ 男改保夾設定行竊得手

年關將至假鈔現蹤 女子收到百元假鈔PO文呼籲要小心

相關新聞

遊客惡搞鬼判官 白人牙膏觀光工廠18層地獄人偶遭破壞

嘉義縣水上鄉白人牙膏觀光工廠布置的「戴相府、將軍府」場景「18層地獄」，警惕世人做好事，吸引遊客拍照打卡，最近遭遊客破壞...

影／手煞車疑似沒拉好...轎車滑落 男子險壓成肉餅

有網友在臉書社團「爆廢1公社」分享一段影片，可見萬華一名男子牽著機車在一旁等待機械車位停好，等一切定位後才牽著機車往前移...

住警器響得及時！高雄上午民宅火警 母帶2男童逃出火場

高雄左營區義民巷今天上午9點多時發生火警，一棟2層樓民宅疑似2樓內的床鋪、衣櫃起火，火舌快速延燒，幸好當時在屋內的吳姓女...

自閉少年流浪淡水4小時迷途4公里 幸好警方出手

新北市淡水地區上周有1名17歲自閉症少年走失了，家長苦找一個多小時仍無著落，只好報警求助。淡水警方受理之後，將少年的照片...

接黑社會來電綁架女兒 焦急老爸險被騙300萬元

又見綁架家人詐騙老梗！桃園八德警分局昨天獲報，1名顧姓男子準備在銀行領取300萬元稱要交付贖款，原來是接獲自稱黑社會人士...

酒駕撞毀屏東九如某檳榔攤 車體陷入水溝駕駛僅受輕傷

屏東一名王姓男子（27歲），昨天清晨，酒後駕駛一輛黑色轎車，行經九如鄉黃金路時，自撞路邊電線桿，還撞毀路旁由鐵皮屋搭建的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。