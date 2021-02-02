桃女與男友吵架喝悶酒 6樓頂腳懸空危警「即時救援」

桃園市觀音區30歲蔡姓女子最近與男友吵架，今天清晨在家喝酒後情緒低落，坐在公寓6樓圍牆哭泣，警方接獲蔡女友人報案趕抵，發現蔡女雙腳在圍牆懸空十分危險，員警安撫後將女子抱離圍牆邊，蔡女在友人陪同回家休息，幸好虛警一場，蔡女表示，自己情緒不佳，在家喝悶酒，一時想不開，感謝警方及時救援。

大園警方表示，蔡女心情不好在家喝酒，一時情緒失控，走到頂樓坐在圍牆邊雙腳懸空，她傳訊給友人訴苦，2名友人擔心蔡女危險報案，草漯所出動員警4人趕到救人第一，馬上從1樓跑上6樓救援，當時蔡女哭泣、雙腳懸空在外搖搖欲墜，十分危險。

員警擔心蔡女不慎墜落，先安撫她情緒、勸她不要移動，隨後一個箭步衝上前將女子抱離牆邊，有驚無險將人救下，蔡女2名友人到場後，蔡女仍在地上哭泣、情緒激動，在友人陪同回到住處休息。

蔡女在員警、友人安撫關懷下，心情慢慢平復，她表示，因與男友吵架心情不佳，一個人在家喝悶酒，一時喝太多、情緒低落想不開，才會做出這些舉動，「自己覺得不好意思」，會與男友再溝通，不會再做出脫序行為，也感謝警方及時救她。

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