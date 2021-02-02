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當街吵架經警調停仍不平 她騎車上門理論被酒測送辦

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

60歲劉姓女子日前深夜與兒子當街吵架，引來鄰居報警處理，警方到場居中協調，現場爭吵消停後返回派出所，未料劉女又跑到警所，抱怨「員警只聽兒子說話」，執勤員警在安撫劉女情緒時，突然發現劉女身上酒氣沖天，她還坦言自己酒駕前往警所，酒測後遭警方依公共危險現行犯將其送辦。

據悉，劉姓母子家住台北市萬華區大理街，兩人1月17日凌晨3時許在街上互罵，爭吵聲響甚至吵到鄰居，轄區大理街派出所接獲民眾報案後到場處理，數名員警分別聽取母子2人說明案情。

因男子不斷強調劉女深夜關閉熱水器，不讓自己洗澡，警方遂依規定受理通報家暴情況，等到劉姓母子不再爭吵，員警即返回派出所。

未料，劉女事後又到派出所大鬧，抱怨警方「只聽兒子的」，執勤員警見其全身酒氣，決定先安撫劉女情緒，但突然意識到劉女可能沿途酒駕到派出所，便詢問劉女「你是怎麼來派出所的？」

面對員警詢問，劉女直言「我騎車來，要測你就測啊」、經測劉女酒測值為每公升0.55毫升，現場員警立即將劉女依公共危險罪現行犯逮捕送辦。

警方呼籲，民眾與家人爭吵應理性溝通，另酒後切勿開車騎車，酒駕行為恐釀傷亡，害人害己，警方定會強勢執法，絕不寬貸。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

劉女酒駕前往警所大鬧。記者李隆揆／翻攝
劉女酒駕前往警所大鬧。記者李隆揆／翻攝

酒駕 酒測 家暴

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