影／手煞車疑似沒拉好...轎車滑落 男子險壓成肉餅

有網友在臉書社團「爆廢1公社」分享一段影片，可見萬華一名男子牽著機車在一旁等待機械車位停好，等一切定位後才牽著機車往前移動，但上方的藍色轎車疑似沒拉手煞車，導致整輛車滑落墜下，直接往男子身上砸，驚悚一幕全被錄下，幸好男子反應快速，先是躺下接著往一旁翻滾逃過一劫，但機車還是被汽車的車頭壓著。

驚悚影片曝光後，網友紛紛嚇壞留言「這會嚇到褲子一大包吧」、「根本絕命終結站」。 機械停車位上方車子疑似沒拉手煞車，男子差點被壓成肉餅。翻攝／爆料自爆廢1公社