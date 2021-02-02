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斗南農舍竄黑煙民眾直擊驚呆 幸無人受困

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

雲林斗南一處農用竹筍加工工寮今天8時許冒出濃濃黑煙，現場擺放的農用機具和農產品起火燃燒，消防局獲報後出動13輛消防及救護車前往灌救，幸無人受困在內，火警發生原因有待消防鑑定釐清。

今早8時許有民眾目擊斗南鎮新南里一處農舍不斷竄出濃濃黑煙，加上該建築體爲鐵皮構造，起火燃燒後火勢一度猛烈延燒。

消防局獲報派出12輛消防車、1輛救護車，共23名消防及救護人員趕赴現場搶救，救災人員抵達現場後布3線水線打火，火勢約在10多分鐘後撲滅，9時許殘火處理完畢。

消防局表示，現場燃燒面積約50平方公尺，無人受傷，詳細財物損失及起火原因目前由火調人員調查中。

雲林縣消防局獲報派出23名消防及救護人員趕赴現場搶救。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣消防局獲報派出23名消防及救護人員趕赴現場搶救。記者陳苡葳／翻攝
今早8時許有民眾目擊雲林斗南新南里一處竹筍加工工寮竄出濃濃黑煙。記者陳苡葳／翻攝
今早8時許有民眾目擊雲林斗南新南里一處竹筍加工工寮竄出濃濃黑煙。記者陳苡葳／翻攝

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