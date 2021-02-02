聽新聞
test
0:00 / 0:00
斗南農舍竄黑煙民眾直擊驚呆 幸無人受困
雲林斗南一處農用竹筍加工工寮今天8時許冒出濃濃黑煙，現場擺放的農用機具和農產品起火燃燒，消防局獲報後出動13輛消防及救護車前往灌救，幸無人受困在內，火警發生原因有待消防鑑定釐清。
今早8時許有民眾目擊斗南鎮新南里一處農舍不斷竄出濃濃黑煙，加上該建築體爲鐵皮構造，起火燃燒後火勢一度猛烈延燒。
消防局獲報派出12輛消防車、1輛救護車，共23名消防及救護人員趕赴現場搶救，救災人員抵達現場後布3線水線打火，火勢約在10多分鐘後撲滅，9時許殘火處理完畢。
消防局表示，現場燃燒面積約50平方公尺，無人受傷，詳細財物損失及起火原因目前由火調人員調查中。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言