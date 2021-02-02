遊客惡搞鬼判官 白人牙膏觀光工廠18層地獄人偶遭破壞

嘉義縣水上鄉白人牙膏觀光工廠布置的「戴相府、將軍府」場景「18層地獄」，警惕世人做好事，吸引遊客拍照打卡，最近遭遊客破壞，拉斷人偶舌頭頭髮，將扇子甩地上，亂丟判官令牌和桌上宣紙，將惡搞過程上傳網路YouTube。

業者調閱監視器，因惡搞處是死角，未錄到行為人，但從上傳影片聲音辨識，是一對年輕男女，一人拉扯，一人拿手機拍攝，業者未報警毀損，派人加強巡視，今天發現上傳影片下架。

電視台ＴＶＢＳ報導「18層地獄」人偶遭遊客惡搞，影片中惡搞遊客說：「過來啊，過來，好啊，來啊，好了嗎，快點快點，哈哈哈。」遊客在鬼屋裡把布置好的人偶大搖特搖，不斷嘻笑還一邊錄影，甚至亂扯人偶頭髮。

惡搞遊客一直狂搖人偶，1分鐘搖了5次！還把判官令牌亂丟，桌上的宣紙整個被拋飛，要搞笑。惡搞遊客看到有人來說：「這個啦，等一下等一下，後面有人。」

白人牙膏觀光工廠公廣經理陳佳宏說，這對惡搞的年輕男女，把人偶舌頭拉斷，還將手上扇子拿出來丟在地上，晚上工作人員巡視才發現人偶遭破壞，剛好在監視器死角，