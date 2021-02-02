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遊客惡搞鬼判官 白人牙膏觀光工廠18層地獄人偶遭破壞
嘉義縣水上鄉白人牙膏觀光工廠布置的「戴相府、將軍府」場景「18層地獄」，警惕世人做好事，吸引遊客拍照打卡，最近遭遊客破壞，拉斷人偶舌頭頭髮，將扇子甩地上，亂丟判官令牌和桌上宣紙，將惡搞過程上傳網路YouTube。
業者調閱監視器，因惡搞處是死角，未錄到行為人，但從上傳影片聲音辨識，是一對年輕男女，一人拉扯，一人拿手機拍攝，業者未報警毀損，派人加強巡視，今天發現上傳影片下架。
電視台ＴＶＢＳ報導「18層地獄」人偶遭遊客惡搞，影片中惡搞遊客說：「過來啊，過來，好啊，來啊，好了嗎，快點快點，哈哈哈。」遊客在鬼屋裡把布置好的人偶大搖特搖，不斷嘻笑還一邊錄影，甚至亂扯人偶頭髮。
惡搞遊客一直狂搖人偶，1分鐘搖了5次！還把判官令牌亂丟，桌上的宣紙整個被拋飛，要搞笑。惡搞遊客看到有人來說：「這個啦，等一下等一下，後面有人。」
白人牙膏觀光工廠公廣經理陳佳宏說，這對惡搞的年輕男女，把人偶舌頭拉斷，還將手上扇子拿出來丟在地上，晚上工作人員巡視才發現人偶遭破壞，剛好在監視器死角，
陳佳宏表示，觀光工廠布置戴相府及將軍府，原址位在大陸西省九江市鄱陽縣，建於清光緒年間，是清朝金德恒將軍府第，至今逾130年。建築採古式精細栓構建造方式，建材採用福杉木、樟木建構而成，每支圓柱均有青斗石為地基，採中國南方四合院，地坪由前戲檯、中廳、後廳承中國地理學步步高升結構。主結構以福杉木圓柱八十八支，樟木做為橫梁，梁上並雕刻精美人物陪襯，屬古代民間典故。
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