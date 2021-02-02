影／阿嬤摔車難行 警察替她騎回家：我只有飛機不會開

一名阿嬤晚上騎腳踏車載資源回收物在台中市清水街頭不慎摔倒，走路不穩，台中市清水警分局員警察覺，開警車要載阿嬤回家，三田派出所副所長楊志宏幫阿嬤騎腳踏車騎回她家，阿嬤不好意思途中直說不車好騎，「你們不會騎」，副所長楊志宏說「我只有飛機不會開」要阿嬤放心，一句暖心話安慰阿嬤。

清水警分局三田所副所長楊志宏、警員黃聖嘉日前晚上巡邏勤務，經清水區華江北街與民享路口，發現一名身穿暗色衣物阿嬤牽著自行車要穿越馬路，她在綠燈開始行走仍無法通過，員警隨即停靠路邊攙扶她。

員警關心才知，71歲王姓阿嬤將撿拾的回收物品，騎踏車要載到4公里外的回收站換取微薄收入，途中停等紅燈時體力不濟而摔倒，經2位善心女騎士攙扶後表示無須協助，她忍著疼痛要牽著自行車走了路回家，晚上很冷，經兩名員警勸說後阿嬤才同意上警車載她回家。

副所長楊志宏騎阿嬤的腳踏車約3公里到她家，阿嬤提醒員警，她的腳踏車不好騎，「你們不會騎」，副所長幽默回她「我只有飛機不會開」。黃聖嘉開車時詢問，阿嬤表示近日雙腳與胸口有些疼痛，因為要將回收物送往回收站，所以才會下午出門，身上的疼痛不是因為摔倒撞到引起。

員警多次詢問是否要載她到醫院就診，阿嬤都拒絕，身上無明顯傷勢且精神狀態良好，無立即危險才載她回家休息，並聯繫附近的遠房親戚前往關懷照顧。