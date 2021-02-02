新北中和烘爐地命案 2男陳屍車內疑輕生
新北市中和區烘爐地昨天深夜10時30分許，發生一起疑似燒炭輕生案，2名男子被發現在計程車內，已出現屍斑明顯死亡，車內有炭爐。家屬在場未看到遺書，警方到場勘驗並調查死因。
新北市政府消防局表示，1日深夜10時30分許接獲報案，前往中和區烘爐地第一停車場救護，有2名男子在計程車內，到場時2名男子都出現屍斑明顯死亡，並未送醫。
警方表示，接獲110勤務中心通報指稱有死亡案，經初步調查死者為48歲的王姓男子、61歲蔡姓男子。
警方說，王姓男子的妻子1日發現王男手機未開機，前往台北市中山警分局民權一派出所通報緊急協尋，電話定位在新北市中和區烘爐地附近。
王妻於是前往烘爐地尋找，期間發現王男的車行友人蔡男的計程車。上前查看時，赫然發現王男、蔡男躺臥於前座，車後座踏板有燒炭的炭爐。王妻緊急破窗，並通報消防局救護。
警方說，經救護人員到場確認已無呼吸心跳。警分局偵查隊鑑識小隊到場勘查，待死者家屬先至新北市立殯儀館處理後事，將對家屬製作詢問筆錄，了解原因後報請檢察官相驗。
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