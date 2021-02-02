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1個月取締919件 頭屋鄉台13線測速新桿一躍「桿王」

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗警方今年啟用2支固定式測速桿，其中頭屋鄉台13線24.2公里處新桿，第一個月取締919件，遠超蟬連2年的「桿王」，後龍鎮台61線西濱快速公路97.55公里測速桿去年取締7928件，每個月平均約660件，落差達到約4成。

警方統計頭屋鄉尖豐路、中正街口附近，台13線24.2公里處南下車道的固定桿，路段限速每小時50公里，今年1月共取締919件超速，違規最高速度每小時107公里，另支新桿在苗栗縣北橫公路頭份市正興路、水源路口，限速每小時60公里，1個月取締13件。

警方說，2013年8月國道1號頭屋交流道通車，台13線往頭屋、苗栗市區方向車流量大增，24.2公里處在下坡路段，車速容易較快，以致在中正街口一帶常發生交通事故，因此新設測速桿，可能用路人還不熟悉，加上距離交流道僅3、400公尺，車速一時沒有轉換過來，測速桿位置也較隱蔽，以致第1個月取締919件超速違規。

警方表示，全縣有80多支測速桿取締違規，設置地點都可以上苗栗縣警局網站，點入首頁下方跑馬「測速執法點及拖吊保管場查詢」的「測速執法點」查詢，包括經度、緯度、拍攝方向、速限，及所在位置資料都有，民眾要注意遵守速限，確保自己及其他用路人行車安全，也避免荷包失血。

苗栗縣頭屋鄉台13線24.2公里處新桿，啟用第一個月就取締919件超速違規。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉台13線24.2公里處新桿，啟用第一個月就取締919件超速違規。記者范榮達／攝影

測速 苗栗縣

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