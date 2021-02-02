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台南市安南區重大車禍 疑車速過快失控自撞
台南市安南區台江大道二段，昨天深夜發生6人命危重大車禍，當地民眾懷疑車速過快，銀灰色轎車失控自撞塑膠公司大門警衛亭，轎車車籍是台東縣，正漏夜清查車上6人身分。轄區台南市警三分局說，至於車禍發生的 真正原因 將進一步調閱附近監視錄影畫面後，才能進一步釐清。
附近民眾說，車禍地點前方約200至300公尺有座總安橋，很多車子過橋時加快速度，很容易失控發生意外，轄區台南市三分局說，車禍發生原因將進一步調閱附近監視錄影畫面才能進一步釐清。
轄區長安派出所黄俊榮說，警方昨天深夜11點56分接獲報案後趕到現場，發現轎車上6人3男3女，員警和消防人員合作將6人救出送醫，為查明6人身分，警方漏夜整理車上行李，衣物，尋找相關證件。
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