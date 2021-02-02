台南市安南區重大車禍 疑車速過快失控自撞

台南市安南區台江大道二段，昨天深夜發生6人命危重大車禍，當地民眾懷疑車速過快，銀灰色轎車失控自撞塑膠公司大門警衛亭，轎車車籍是台東縣，正漏夜清查車上6人身分。轄區台南市警三分局說，至於車禍發生的 真正原因 將進一步調閱附近監視錄影畫面後，才能進一步釐清。

附近民眾說，車禍地點前方約200至300公尺有座總安橋，很多車子過橋時加快速度，很容易失控發生意外，轄區台南市三分局說，車禍發生原因將進一步調閱附近監視錄影畫面才能進一步釐清。