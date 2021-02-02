快訊

台南台江大道重大車禍6人無呼吸心跳 報案者：車怎會撞成這樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市安南區重大車禍 疑車速過快失控自撞

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區台江大道二段，昨天深夜發生6人命危重大車禍，當地民眾懷疑車速過快，銀灰色轎車失控自撞塑膠公司大門警衛亭，轎車車籍是台東縣，正漏夜清查車上6人身分。轄區台南市警三分局說，至於車禍發生的 真正原因 將進一步調閱附近監視錄影畫面後，才能進一步釐清。

附近民眾說，車禍地點前方約200至300公尺有座總安橋，很多車子過橋時加快速度，很容易失控發生意外，轄區台南市三分局說，車禍發生原因將進一步調閱附近監視錄影畫面才能進一步釐清。

轄區長安派出所黄俊榮說，警方昨天深夜11點56分接獲報案後趕到現場，發現轎車上6人3男3女，員警和消防人員合作將6人救出送醫，為查明6人身分，警方漏夜整理車上行李，衣物，尋找相關證件。

台南市安南區台江大道二段車禍，自撞轎車幾成廢鐵。記者黃宣翰／攝影
台南市安南區台江大道二段車禍，自撞轎車幾成廢鐵。記者黃宣翰／攝影
員警漏夜清查車上行李及衣物，以查明車上6人身分。記者黃宣翰／攝影
員警漏夜清查車上行李及衣物，以查明車上6人身分。記者黃宣翰／攝影

車禍 台江

延伸閱讀

台南台江大道車禍6人無呼吸心跳 駕駛等3人急救仍不治

南市安南轎車載6男女突撞工廠大門 均無呼吸心跳

影／母攜幼子牽機車夜行1個多小時 警主動解圍婦人感激

騎士擦過推輪椅行人摔車再遭轎車撞上 轎車駕駛肇逃

相關新聞

台南台江大道重大車禍 報案者：車子怎會撞成這樣

台南安南區台江大道深夜發生重大車禍，現場疑翻車6人受傷，這3男3女共6人無呼吸心跳。車禍現場在安南區台江大道和工明二路的...

台南台江大道重大車禍 6人當場無呼吸心跳

台南安南區台江大道深夜發生重大車禍，現場疑翻車6人受傷，這6人無呼吸心跳。車禍現場在安南區台江大道和工明二路的交叉路口，...

墾丁無名火 未波及飯店

屏東墾丁福容飯店停車場旁雜草堆，前天晚上不明原因起火，火勢迅速蔓延，遠看像是火燒山頭，甚至有人誤以為飯店起火，警消獲報到...

影／台南市大車禍 撞擊瞬間曝光

台南市發生重大車禍，一輛銀灰轎車載著6人，昨天深夜11時54分行經安南區台江大道和工明二路，竟高速衝撞一處公司的警衛室，...

台南市安南區重大車禍 疑車速過快失控自撞

台南市安南區台江大道二段，昨天深夜發生6人命危重大車禍，當地民眾懷疑車速過快，銀灰色轎車失控自撞塑膠公司大門警衛亭，轎車...

台南台江大道車禍6人無呼吸心跳 駕駛等3人急救仍不治

3男3女共乘昨天深夜行經台南市安南區台江大道、工明二路交叉路口座車撞上路邊工廠大門，6人當場都無呼吸心跳，其中男性駕駛、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。