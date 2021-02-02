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台南台江大道重大車禍6人無呼吸心跳 報案者：車怎會撞成這樣

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台南台江大道重大車禍 報案者：車子怎會撞成這樣

聯合報 / 記者黃宣翰邵心杰／台南即時報導

台南安南區台江大道深夜發生重大車禍，現場疑翻車6人受傷，這3男3女共6人無呼吸心跳。車禍現場在安南區台江大道和工明二路的交叉路口，救護人員趕往現場搶救，直至凌晨1時，車上6名傷者，已全數救出，但均已呼吸心跳，分別送醫急救。報案者表示，實在不知車子怎麼撞成這樣？警方正調閱附近監視系統釐清車禍原因。

據了解，肇事車輛坐了6名年輕男女，沿台江大道東向西行駛，行經肇事路段失控，撞上路邊工廠大門，車上3男3女受困；台南市消防局救護人車獲報到場，以輪盤切割器破壞車體，再以吊車吊離車頂搶救，但車上6人均無呼吸心跳。

至凌晨零時50分，車上仍有3人受困，救護人員緊急施以CPR急救送醫，希望挽回生命，直至1時，6人已全數救出。由於深夜工廠沒人上班，附近沒有商家，警方正調閱附近監視系統釐清車禍原因。

安南消防中隊副中隊長謝國豐說，到場後發現有6人在擠壓變形車體內，立即通知加派救護車趕抵現場，當時車頭中斷、變形，前座有駕駛及副駕駛座上2人，後座則有4人，其中3人徒手搬運救出，另3人卡在車內，利用器材破壞後救出。車內是有酒味或異味？謝國豐說，當時搶救，並未注意，尚待警方進一步釐清。

報案民眾指出，當時正各自準備返家，看到車子已撞成一團，剛開始還聽到呻吟聲，誤以為裡頭有小孩，趕緊打119，報完案打開車門，原來是呻吟聲像小孩，裡頭沒有小孩，都是大人，很可惜都一動也不動了。報案者說，實在不知車子怎麼撞成這樣？

台南台江大道車禍現場，直至凌晨1時，車上6名傷者，已全數救出，但均已呼吸心跳，分別送醫急救。記者黃宣翰／攝影
台南台江大道車禍現場，直至凌晨1時，車上6名傷者，已全數救出，但均已呼吸心跳，分別送醫急救。記者黃宣翰／攝影
警消人員到場後發現有6人在擠壓變形車體內，立即通知加派救護車趕抵現場，當時車頭中斷、變形。記者黃宣翰／攝影
警消人員到場後發現有6人在擠壓變形車體內，立即通知加派救護車趕抵現場，當時車頭中斷、變形。記者黃宣翰／攝影

車禍 台江 救護車

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