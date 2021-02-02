影／台中大雅15人械鬥1死5傷 晚上帶回嫌犯全上銬

台中市大雅區昨晚發生械鬥案，6名男子帶空氣槍進入一家鐵皮屋內健身房尋仇，和健身房內9人互毆，15人互相鬥毆下，帶槍械尋仇的一方被痛毆，1人命危急救不治，有人中槍，另有5人受傷送醫急救，警方深夜已帶回9名嫌疑人到案，將依傷害致死罪嫌偵辦。

台中市消防局昨晚7點多獲報，大雅區中山十一路有多人受傷，共載6名傷者就醫，一名30歲男子頭部重傷，無生命跡象送往中港澄清醫院，昨晚10點急救不治；33歲男性傷者左手臂、左大腿骨折變形、意識模糊送往台中榮總醫院，23歲男子右後背部撕裂傷、意識清楚送往中國醫藥大學附設醫院，另有案發地點附近，載送一名男性路倒患者、無明顯外傷，送往中港澄清醫院；另有23歲男子右大腿槍傷，送醫急救。

大雅警分局調查，昨晚6名男子拿棍棒刀械和二把空氣槍，進入大雅區一家健身房尋仇，一進鐵皮屋立即對屋內對槍，多人受傷，消防救護員到場時，一名男子傷勢重，已無呼吸心跳，現場心肺復甦術後送往中港澄清醫院後恢復呼吸心跳，到晚上10點不治。