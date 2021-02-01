中國挖土機掉落金門海域3個月 陸起重船吊回
交通部航港局中部航務中心今晚表示，去年11月3日掉落在金門海域的中國挖土機（怪手）平台，時隔3個月，今天由中方起重船吊回，離開金門禁限水域。
2020年10月31日中國3艘無名無動力平台船漂移到金門大橋施工海域，去年11月3日中方拖回時，其中1艘因結構損毀不耐風浪解體，導致怪手落海，怪手落海位置大約在JT6航標旁。
航港局今年1月26日召開中方挖土機平台落海移除會議，決議將依據「審查大陸船舶進入我方限制或禁止水域拖救遇險船舶申請作業程序」，移除落海怪手。
另外，國防部建請航港局先行測定並精確標出怪手落海位置，避免中方船舶以尋找怪手位置為由，蒐集水文情資。
中部航務中心表示，經協調海巡署支援掃測，海巡隊30日使用測深儀協助掃測，測獲疑似可能點4個，交由承商確認位置。
中部航務中心指出，中華搜救協會代為辦理「大陸船舶進入我方限制或禁止水域拖救遇險船舶申請」，中方起重船今天執行打撈作業，航港局委外承商會同指位協助打撈，協同完成挖土機移除任務。
中部航務中心表示，中方起重船「展鵬16」下午4時30分將落海的怪手吊起，並固定在「閩龍漁09897」船上後，離開金門禁限水域。
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