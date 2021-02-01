鞦韆盪太久惹爭議 身心障礙者失手揮到員警遭扳手上銬

新北市一名身心障礙患者昨天傍晚到中和四號公園玩盪鞦韆，疑因使用時間太久，被一名中年男子質疑佔用，發生肢體衝突，引來警方關切，後來又因為被員警架開時，手不小心揮到員警，被當場壓制在地上銬，引發民眾議論；對此，中和分局安平派出所解釋當時是依現場緊急狀況，採取適當管束作為，並非逮捕。

據了解，該名身心障礙患者並非第一次到公園玩盪鞦韆，附近不少居民認識他，也清楚他的精神狀況，見他不吵不鬧，也不會跟他計較，甚至會提醒自己的小孩不要跟他爭搶。

民眾指出，事發當下，員警因為額頭被身心障礙者敲了一下，隨即做出反應，將他的手往後扳並壓倒在地，看了實在不忍；民眾表示，明白警察當然有權執行公務，但真心希望各位警察在執行勤務時，對弱勢族群能有多一點同理心。另外，也有人說身心障礙者只是體型像大人，行為智商是兒童，「對待兒童，警察是這手法？」

中和警方解釋，當時是接獲中年男子報案，內容指他在勸身心障礙者不要佔用鞦韆時被攻擊，員警趕到現場，發現他有傷人和自傷的舉動，才會採取適當管束作為，並非逮捕，而且將雙方帶回派出所了解原因，後續也由家防官轉介相關社福單位關懷協助。