輕熟女服抗憂鬱症藥開車 衝上台中文心路分隔島好窘

台中市張姓女子今天清晨5時許，開車沿西屯區文心路行駛，她開到青海路口時，因不明原因，直接撞上中央分隔島，轎車前保桿也被撞掉，警方獲報到場調查，張女表示受輕傷，不願就醫，張女酒測值為0，她稱開車前有服用抗憂鬱症藥物，可能因此釀禍，詳細肇因有待後續調查釐清。

據查，台中市張姓女子（42歲）今天清晨5時許，開車沿西屯區文心路，由台灣大道往西屯路方向行駛，張女開到青海路口時，因不明原因撞上中央分隔島，轎車保桿也因撞擊力而掉落。