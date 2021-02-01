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輕熟女服抗憂鬱症藥開車 衝上台中文心路分隔島好窘

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓女子今天清晨5時許，開車沿西屯區文心路行駛，她開到青海路口時，因不明原因，直接撞上中央分隔島，轎車前保桿也被撞掉，警方獲報到場調查，張女表示受輕傷，不願就醫，張女酒測值為0，她稱開車前有服用抗憂鬱症藥物，可能因此釀禍，詳細肇因有待後續調查釐清。

據查，台中市張姓女子（42歲）今天清晨5時許，開車沿西屯區文心路，由台灣大道往西屯路方向行駛，張女開到青海路口時，因不明原因撞上中央分隔島，轎車保桿也因撞擊力而掉落。

台中市第六警分局獲報到場調查，張女無酒精濃度，張女辯稱上路前有服用抗憂鬱症藥物，不清楚是否受到藥物影響所致，警方初判肇事原因為未注意車前狀況，將調閱路口監視器，清查詳細肇因。

台中市張姓女子今天清晨5時許開車行經西屯區文心路、青海路口時，自撞中央分隔島。圖／讀者提供
台中市張姓女子今天清晨5時許開車行經西屯區文心路、青海路口時，自撞中央分隔島。圖／讀者提供
台中市張姓女子今天清晨5時許開車行經西屯區文心路、青海路口時，自撞中央分隔島。圖／讀者提供
台中市張姓女子今天清晨5時許開車行經西屯區文心路、青海路口時，自撞中央分隔島。圖／讀者提供
台中市張姓女子今天清晨5時許開車行經西屯區文心路、青海路口時，自撞中央分隔島。圖／讀者提供
台中市張姓女子今天清晨5時許開車行經西屯區文心路、青海路口時，自撞中央分隔島。圖／讀者提供

憂鬱症 台中市 監視器

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