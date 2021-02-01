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嘉義山區林班火警 直升機出動18架次灌救

中央社 / 嘉義縣1日電

嘉義林管處位於阿里山鄉的林班昨天發生火警，因地形陡峭，林管處人員攀爬搶救，直升機今天共出動18架次灌救，火勢已波及約0.5公頃的竹林草生地，明天將持續搶救工作。

嘉義林管處副處長李定忠今天指出，這次起火處主要分布在阿里山鄉山美村附近林班，昨天下午4時30分左右，有民眾通報林地冒煙，隨即陸續調派獨口、奮起湖工作站等30名人員前往滅火。

李定忠表示，火場人煙罕至，加上地形陡峭，搶救人員今天清晨持續攜帶砍刀、鐵鍬、水袋等工具，摸黑攀爬陡峭山壁前往現場；高山火警因車輛無法到達，且沒有水源，商請嘉義消防局調派消防車支援水源，並以小貨車載運水箱接駁水源灌救。

李定忠說，火場為竹林及草生地，沒有珍貴林木，林管處今天也商請空中勤務總隊出動2架直升機協助灌救，共出動18架次灑水等救援任務；地面人員則以火拍、覆土及挖溝阻絕火勢等方式滅火，截至傍晚，波及面積約有0.5公頃。

他表示，火場地形陡峭，搶救不易，今天救援工作直到傍晚，加上天色昏暗，顧及人員安全，明天一早持續進行灌救。高山夜晚氣溫低，火勢不易延燒，晚上調派2名人員在附近監控，希望明天能控制火勢。

他指出，火場地形陡峭，人煙罕至，起火原因待調查釐清。近來因天乾物燥，嘉義林管處籲請民眾在高山使用火源時，離開前一定要確認火源完全熄滅，若發現森林有冒煙情況，立即通報，才能防範森林火警災情擴大。

嘉義

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