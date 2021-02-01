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影／辯稱「趕末班車」...男子未量體溫搭台鐵 還飆國罵
一名男子昨晚在搭乘台鐵末班車時，拒絕驗票，也拒絕量測體溫，甚至在站務人員上車規勸時，還爆粗口、作勢揮拳，與站務人員起爭執。現場吵了近10分鐘，直到列車長與鐵路警察上車勸說，男子才願意下車離開。
這名男子在昨晚硬闖台北車站月台公務閘門，進入月台，趕搭末班列車去基隆，但他沒有量體溫，也沒有走一般車票閘門，反而是推開公務閘門進到台北車站的月台。站務人員發現後，立刻將他攔下來，請他上樓量測體溫，並且依規定買票，男子不但不肯，還大吵大鬧。有一位婦人看不下去，上前苦口婆心勸說，沒想到男子卻越來越激動，甚至對站務人員飆國罵。整車乘客等了他近10分鐘，直到列車長也前來，最後警察也到場，男子才心不甘情不願下車，改搭客運。
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